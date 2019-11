O Rio assistiu ontem a uma de suas maiores manifestações populares

A torcida do Flamengo viveu talvez o fim de semana mais eufórico da sua existência. Após ganhar a Libertadores da América no sábado (23), em Lima, no Peru, depois de uma virada histórica sobre o River Plate da Argentina por 2x1. Ontem, o Rubro-Negro conquistou, com quatro rodadas de antecipação, o Brasileirão, depois que o Palmeiras, único time que tinha condições matemáticas de alcançá-lo, perder em casa pelo mesmo placar para o Grêmio. O Rio de Janeiro assistiu a uma das maiores festas relacionadas ao futebol. Milhares de flamenguistas encheram as ruas do Centro no domingo (24).

A festa pela conquista da Copa Libertadores teve início pouco antes das 13h, com três horas de atraso ao que estava previsto. O avião fretado que trouxe a delegação do Flamengo teve escolta de caças da Força Aérea Brasileira (FAB) ao chegar ao Rio, e pousou às 11h no Aeroporto do Galeão. O elenco só deixou o local uma hora depois.

O trajeto entre o aeroporto e o Centro da cidade foi rápido, graças a um forte esquema de segurança. No centro, milhares de torcedores aguardavam desde as primeiras horas da manhã. A comemoração atraiu flamenguistas de todas as idades, que entoaram gritos de guerra e canções que exaltavam a equipe.

A vontade de comemorar o título da América 38 anos depois da primeira conquista fez com que nem mesmo a dificuldade de caminhar detivesse o entusiasmo do aposentado Ciro Corrêa, de 71 anos. Ele acompanhou o desfile do time de coração com a ajuda de uma muleta. "Vi o jogo, ontem (sábado) à noite, não podia perder a festa. Vou andar o que eu puder, o que eu conseguir. Dá para festejar".

Confusão

Um tumulto entre policiais militares e torcedores marcou o fim da festa. Pelo menos uma mulher desmaiou e teve de ser carregada, enquanto PMs jogavam bombas de gás e de efeito moral na multidão, e populares atiravam pedras, garrafas e outros objetos. Um guarda municipal foi atropelado por uma caminhonete da corporação que dava ré, mas se levantou rapidamente e, aparentemente, não teve ferimentos graves. Até o fim da tarde, o motivo da confusão, não estava claro.