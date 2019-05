O intocável alvinegro: Luiz Otávio vive grande momento e lidera defesa

No futebol, um dos clichês mais utilizados para destacar um titular absoluto de uma equipe é a expressão: "É ele e mais 10", em alusão aos 11 jogadores que iniciam uma partida. E no Ceará, o zagueiro Luiz Otávio se encaixa perfeitamente no termo, por seus números na temporada pela equipe alvinegra. Luiz é o jogador com mais minutos jogados no Ceará em 2019 - 2.070 em 23 partidas - jogando os 90 minutos em todas. As partidas nas quais não jogou, foram sete, o jogador foi poupado, ocasiões nas quais o então técnico Lisca escalou time "alternativo".

"Agradeço a Deus por estar jogando, mas não me sinto intocável. Futebol é momento e estou fazendo o meu trabalho bem feito e me sinto feliz. Eu sempre procuro evoluir, aprender com cada treinador, tirar o melhor de cada um. Esse momento que vivo vem com muita entrega, vontade, determinação, foco objetivo, de nunca desistir. Sempre persisto e eu vou buscar acertar mais do que errar", destacou.

O defensor é titular absoluto, com seu companheiro de zaga alternando em alguns jogos, já atuando com Tiago Alves, Valdo e Eduardo Brock. E em cinco jogos na Série A, Luiz Otávio tem mantido o nível elevado de trabalho. São 450 minutos em campo, sem receber nenhum cartão amarelo e liderando o ranking de desarmes com 11, com 84,6% de precisão no fundamento.

Outro número relevante é de interceptações. Ele é o 3º entre todos os atletas do Brasileirão, com quatro. Dentre as rebatidas, onde soma 35, o zagueiro carioca de 1,90 cm é o 5º melhor no atributo.

O jogador admite que está vivendo o melhor momento da carreira, justificando por estar jogando em alto nível na Série A do Campeonato Brasileiro, a 2ª seguida pelo Ceará.

"Creio que sim, que vivo meu melhor momento na carreira, pois estou no maior nível que é Série A. É o segundo ano tendo oportunidade de jogar a Série A pelo Ceará. E quero voos mais altos, continuar evoluindo e me mantendo regular", projeta.

Metas

Pelo futebol de grande nível apresentado no Ceará, nos últimos dois anos, Luiz Otávio, que tem contrato com o Vovô até 2021, recebeu sondagens de Bahia e Grêmio. Ele afirmou estar com a cabeça apenas no Ceará e quer cumprir seu contrato. "Tenho contrato aqui e pretendo cumprir".

Até lá, ele espera fazer história no Vozão, conquistando uma vaga em uma competição internacional, como Libertadores ou Sul-Americana.

"Quero fazer história no Ceará. Claro que o primeiro objetivo é permanecer, mas quero algo muito grande, que é disputar uma competição internacional. Seria um grande feito", finalizou.

O Vozão, com seis pontos em cinco rodadas, é o 12º é está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Na segunda-feira (27), o Vovô encara o Avaí, às 20 horas, fora de casa.