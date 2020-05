O futebol está de volta: Bundesliga retorna com 9 jogos

Sem jogos desde 8 de março, o Campeonato Alemão retoma suas atividades neste fim de semana cercado de muitas recomendações sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Restando apenas nove rodadas para o fim da competição, os últimos jogos contam com disputas apertadas. Algo raro de se ver nos últimos anos, o Bayern de Munique não está "sobrando" como aconteceu nos últimos sete anos em que foi campeão sem grandes sustos.

Serão seis partidas hoje, duas no domingo e uma na segunda-feira, todas sem a presença da torcida. Trata-se da primeira grande competição de futebol que retorna após paralisação causada pela quarentena.

Líder apertado

Liderando o campeonato sem maior folga, o Bayern de Munique está na frente com 55 pontos, apenas quatro a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado. O RB Leipzig aparece em terceiro, com 50, e logo em seguida está o Borussia Mönchengladbach, com 49.

O Bayern joga fora de casa contra o Union Berlin, no domingo, time que ocupa a zona intermediária na tabela. Já o Dortmund encara o Schalke 04, no sábado, em um confronto direto entre equipes que estão na parte de cima da tabela e que brigam por vaga para a Liga dos Campeões - somente os quatro primeiros entram na prestigiada competição na próxima temporada.

Protocolos

Tim Meyer, um dos médicos responsáveis por liderar as ações de combate ao coronavírus no Alemão, explicou alguns dos procedimentos em dias de jogos. "Nos estádios teremos três zonas. Uma somente para jogadores e membros da comissão técnica. Outra é para a transmissão televisiva e segurança. A terceira zona é para todos as outras funções essenciais ao jogo. Há uma separação rigorosa entre as zonas para que não haja contaminação de uma zona para a outra", comentou.