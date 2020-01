No 3º ano seguido de Série A, Ceará forma time acostumado a vencer

Que o Ceará mudou a forma de fazer futebol para 2020, ninguém duvida. Muito mais agressivo no mercado, o Alvinegro contratou dez reforços e segue ainda em busca de outros nomes para reforçar o elenco. O que fica claro até agora é que o perfil que o Vovô tem buscado para esta temporada mudou. Para o ano que se inicia, o Ceará aposta que jogadores vitoriosos e com perfil de liderança serão capazes de reconduzir o time ao caminho dos títulos após duas temporadas de maus resultados.

Dos novos contratados, três nomes se destacam ainda mais por tais características. O goleiro Fernando Prass, o zagueiro Tiago Pagnussat e, sobretudo, o atacante Rafael Sóbis, possuem galeria de títulos robusta no currículo e chegam com status de líderes para o elenco que se forma.

Aos 41 anos, Prass chega ao Alvinegro após período marcante no Palmeiras. Os seis anos em que ele esteve no clube construíram não somente um goleiro vencedor, que conquistou pelo time dois títulos do Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil como capitão. Mas sim um ídolo, que vestiu a camisa alviverde em 274 jogos e é extremamente adorado pela torcida pela contribuição que deu ao clube de forma macro.

Figura respeitada no futebol brasileiro, o arqueiro é conhecido pelo perfil de liderança e pela capacidade de agregar. É um jogador de caráter, que valoriza o grupo, que pensa sempre no coletivo e tem intelectualidade acima da média. Tais atributos o fazem um atleta "importante para o vestiário", como se costuma dizer no futebol.

Tais credenciais são as mesmas que referenciam a contratação de Rafael Sóbis. Com dois títulos de Libertadores, um Brasileirão, duas Copas do Brasil e até uma conquista de Campeonato Mexicano, ele é a contratação mais badalada do futebol cearense (e até do Nordeste) no começo da temporada 2020.

Apego por troféus

O peso dos títulos e do nome, por óbvio, garantem a Sóbis papel de destaque ainda maior. A expectativa é que, por sua comprovada qualidade, ele possa exercer liderança técnica no setor que o Ceará mais sofreu no último ano, contribuindo especialmente com gols e assistências, além de exercer protagonismo nos momentos que o time precisar de alguém experiente e que chame a responsabilidade. Sóbis já fez isso em muitas outras oportunidades e também já foi capitão de diversas equipes, trazendo consigo um espírito de liderança nato.

Tiago Pagnussat também exerceu liderança nos times que passou, com destaque para o Bahia, onde teve maior sequência recente, com mais de 120 jogos, e foi capitão na maior parte dos três anos que esteve no clube. A característica foi importante para a sua contratação, tendo em vista que ele chega para substituir Tiago Alves, que não teve o contrato renovado, apesar de ser uma das principais vozes entre os jogadores.

"A ideia nossa desde o início é ter um grupo comprometido com o Ceará. Já temos nosso objetivo de conquistas, então o elenco tem que ser comprometido. Competitivo, mas que, principalmente, seja comprometido. Com o clube, torcida...E a gente vai cobrar muito esse comprometimento", destacou o executivo de Futebol, Jorge Macêdo.

Velhos conhecidos

Além de jogadores experientes, vitoriosos e com característica de liderança, o Vovô aposta também em jogadores que já se conhecem. O zagueiro Klaus, o volante Charles e o atacante Rafael Sóbis chegaram a jogar juntos no Inter; os laterais Eduardo e Bruno Pacheco estavam na Chapecoense; Tiago Pagnussat, Vinícius e Rogério já foram parceiros no Bahia. Tais conexões facilitam na adaptação de todos eles e também no entrosamento ao novo clube.

Além disso, todos os contratados já possuem experiência na Série A do Campeonato Brasileiro. Se em outros anos o Ceará chegou à elite do futebol nacional sem tantos jogadores com vivência na competição, para esta temporada, terá um grupo de atletas bem mais "cascudo"a e acostumado com o campeonato.

Diferente dos últimos dois anos, quando o Vovô tinha elenco com jogadores ainda iniciantes na Série A do Brasileiro, neste ano, o Alvinegro mudou de estratégia e trouxe atletas acostumados a grandes jogos