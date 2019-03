Neymar se torna notícia na imprensa mundial com ida ao Carnaval

Neymar foi um dos assuntos mais comentados pela imprensa internacional durante todo o período carnavalesco. Não porque fez uma grande exibição pelo Paris Saint Germain, mas porque participou de todos os dias de Carnaval durante seu período de recuperação em solo brasileiro. O atacante trata uma lesão no pé direito.

O jogador tinha sido liberado pelo PSG para fazer tratamento de uma lesão no quinto metatarso do pé direito com médicos no Brasil. No entanto, nesse período momino, acabou se envolvendo em novas polêmicas ao dançar na Bahia forçando exatamente o pé que está machucado e também ao ser visto nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro ao lado da cantora Anitta e de outras celebridades.

Graças a esse roteiro, Neymar acabou se tornando assunto nos principais jornais do mundo. O jornal argentino "Diário Olé", por exemplo, publicou que o atleta estava "Bailando e Chapando". O periódico francês L'equipe declarou que Neymar "não podia driblar, mas conseguia dançar".

"A estrela do Paris Saint-Germain e do Brasil mostrou poucos sinais de seu metatarso quebrado, enquanto dançava a noite toda no ritmo de samba. Ele foi visto beijando e abraçando Anitta (que desmentiu o ocorrido) e conversando com uma loira misteriosa no final da tarde", publicou o jornal inglês Daily Mail.

Em resposta às críticas publicadas pela imprensa brasileira e internacional, Neymar disse: "Se quero sair e dançar, saio". Os últimos dias de Neymar no Brasil (o atacante voltou para Paris na terça-feira, 5) foram divididos entre idas à academia e as festas carnavalescas. Ele já estava em tratamento no País há 12 dias.

De volta ao PSG

O clube francês vive a expectativa de que Neymar possa cumprir o prazo de cerca de 10 semanas estabelecidos de tratamento antes de voltar aos jogos no início de abril - a lesão foi em 23 de janeiro. O atacante determinou uma meta para si, que seria jogar contra o Strasbourg, pelo Francês.

Segundo o clube, Neymar mostrou evolução da lesão considerada satisfatória pelo PSG e fará o restante da recuperação no clube.

Ontem, o brasileiro acompanhou a eliminação do PSG, em casa, para o Manchester United, pela Liga dos Campeões, por 3 a 1.