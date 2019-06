Neymar deve depor no fim da semana em São Paulo

Neymar deve ser ouvido na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no fim da semana. A versão do jogador sobre o que se passou no encontro com Najila Trindade, em Paris, será dada quase uma semana após o depoimento da modelo, que acusa o jogador de estupro e perdeu o seu terceiro advogado nesta semana.

As autoridades e o estafe do jogador planejam o método mais seguro para que o jogador do PSG vá ao local na zona sul de São Paulo antes de divulgar a data exata na qual ele dará sua versão sobre o que aconteceu no dia 15 de maio.

Assim como aconteceu no depoimento de Najila Trindade, o Grupo de Operações Especiais da Polícia estará na Delegacia para garantir a segurança de Neymar e restringir o acesso de curiosos ao lugar. O número de policiais, no entanto, será reforçado e o esquema especial será ainda maior por se tratar da estrela do futebol mundial. Na última sexta (7), quando Najila falou à Polícia, houve empurra-empurra no local.

Para que o tumulto seja o menor possível, um segurança do jogador esteve na Delegacia para analisar a estrutura do local. O profissional circulou pela 6ª Delegacia de Defesa da Mulher e pelo 11º Distrito Policial, no mesmo terreno.

A advogada de Neymar, Maíra Fernandes, também esteve na Delegacia e, apesar de manter o silêncio quando questionada por jornalistas sobre o caso, a "segurança do jogador" também foi tratada.

Esse será o 2º depoimento do atleta sobre o encontro com Najila, em Paris. O 1º foi no Rio de Janeiro, em 6 de junho, quando ele falou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática por causa do vazamento de imagens íntimas da modelo no Instagram do jogador.