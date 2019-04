Newton Filho assume a presidência do Ferroviário com a saída de Valmir Araújo

Após o insucesso no Campeonato Cearense deste ano, onde não conseguiu a vaga na Copa do Brasil e a classificação para a fase semifinal do Estadual, o Ferroviário resolveu passar por uma reformulação, que vai desde o cargo maior do clube até o próprio elenco, que irá disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

O clube coral anunciou no fim da tarde de ontem, que Newton Filho assumiu a presidência do clube depois da renúncia de Valmir Araújo, que deixou o cargo para cuidar de questões de saúde e familiares. Jeff Peixoto, que até então exercia a função de diretor de comunicação e marketing, será o novo vice-presidente do clube da Barra do Ceará.

Em nota, a diretoria do Tubarão agradeceu pelo trabalho realizado pelo então presidente. "Com o Ferroviário multicampeão e renascido no cenário nacional, Valmir Araújo deixa o seu legado no maior cargo do Clube. O sentimento de toda a nação coral, corpo diretivo, conselheiros, funcionários e atletas, é de gratidão. O presidente, com toda uma vida dedicada ao futebol, cumpriu sua missão dentro do Ferrão e seremos sempre gratos por tudo o que fez. Obrigado, Dr. Valmir!", diz parte da nota publicada no site oficial do clube cearense.

Conquistas

Sob comando do presidente Valmir Araújo, o Ferroviário, em 2018, conquistou o inédito acesso para a Série C e consequentemente o título de Campeão Brasileiro da Série D, assim como o título de campeão da Taça Fares Lopes de 2018.

Já no início deste ano, ainda com Valmir na presidência, o Tubarão se sagrou campeão da Taça dos Campeões cearenses, com uma vitória sobre o Ceará. O elenco coral, inclusive, já se reapresentou na tarde de ontem, onde iniciou os preparativos visando à competição nacional. Jogadores como Siloé, Robson Simplício, Gleibson, Gustavo, Emerson Catarina e Netinho não fazem mais parte do elenco. Aproximadamente 40% do time que atuou neste primeiro trimestre não fará mais parte dos planos da comissão técnica.

O técnico Marcelo Vilar segue no comando do time para a Série C do Campeonato Brasileiro e a Taça Fares Lopes.

Polêmica

No último dia 15 de março, o ex-presidente coral se envolveu em polêmica após declaração na imprensa que o atacante Edson Cariús iria para o Ceará. O atacante desmentiu o ex-presidente via rede social e a diretoria coral precisou se reunir para aparar as arestas.

