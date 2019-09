Neto e viúvas da tragédia da Chapecoense farão protesto

Quase três anos após o acidente que deixou 71 mortos e seis feridos, as famílias das vítimas contam que ainda buscam indenizações das seguradoras. Elas receberam, à época do acidente, o seguro da CBF e da Chapecoense. Trata-se de um seguro obrigatório previsto pela Lei Pelé para todos os clubes de futebol. O valor equivale a 12 vezes a remuneração do atleta. Por se tratar de morte não natural, o seguro prevê o dobro do valor. A indenização se baseia na remuneração expressa na carteira de trabalho, sem levar em consideração os direitos de imagem.

Neto, familiares e advogados organizarão um protesto, na segunda-feira (30), em frente à sede da corretora de seguro multinacional Aon, em Londres, na Inglaterra, e também da seguradora Tokyo Marine. Outra empresa citada é a Bisa, com sede na Bolívia. O grupo alega que elas são responsáveis pelas apólices. Os organizadores do protesto afirmam que o valor devido por Aon, Tokio Marine e Bisa varia entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões para cada família (entre R$ 16,6 milhões e R$ 20,9 milhões).

Tokio Marine e Bisa criaram um fundo humanitário para repassar dinheiro às famílias das vítimas. A oferta é de US$ 225 mil (cerca de R$ 940 mil em valores atuais) para cada família. Em troca, elas teriam de desistir de ações na Justiça. Até agora, 23 das 77 famílias assinaram o acordo e já receberam o dinheiro prometido.

O seguro da aeronave era de US$ 25 milhões (cerca de R$ 104 milhões), na época do acidente, mas os advogados das famílias contestam esse valor. Eles dizem que, até 2015, a apólice era de US$ 300 milhões (R$ 1,24 bilhão) e, a partir de 2016, mesmo com o risco ampliado por passar a transportar atletas de clubes de futebol, a apólice caiu de valor. Menos de um mês antes da tragédia, a mesma aeronave transportou a seleção da Argentina, com Lionel Messi.

Marcel Camilo, advogado de Neto e de parte das viúvas, apontou o descaso dos governos da Colômbia e da Bolívia. "O que o governo da Bolívia já fez, a não ser menosprezar aqueles que o procuraram? Cadê o seguro? A gente não vê um centavo!", questionou.

Algumas famílias ingressaram com uma ação judicial contra o governo da Colômbia. Elas cobram a responsabilidade da Aerocivil Colômbia - equivalente à Anac no Brasil -, empresa responsável pelo controle aéreo no país. Também há processos correndo nos Estados Unidos, Brasil e Bolívia.

A Aon respondeu que não é a seguradora das famílias dos atletas da Chapecoense. A Tokyo Marine avalia que a cobrança que está sendo feita é indevida. Já a Bisa não respondeu às tentativas de contato.