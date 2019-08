'Não se perde oportunidade', diz Rogério Ceni

O novo técnico do Cruzeiro, Rogério Ceni, que saiu do Fortaleza no domingo (11) para mudar de clube, disse que está deixando o clube bem posicionado e com algumas conquistas como legado.

"O Fortaleza está redondo dentro de campo, está bem montado, e agora o meu desafio é o Cruzeiro", disse o ex-técnico do Leão.

Na entrevista coletiva que concedeu no novo clube, Rogério disse que não censura as opiniões sobre sua saída do Tricolor do Pici: "Ficar no Fortaleza, seria certo. Eu respeito muito quem pensa dessa maneira, como também aqueles que consideram que era hora de eu sair. Agora, dizer que é errado vir para o Cruzeiro, eu diria que quem fala assim está fora da curva, porque não se perde uma oportunidade de ser campeão", disse o treinador, que irá dirigir o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Internacional. "Ser campeão, eu posso dizer que não há preço no mundo para títulos", disse Rogério.

Ele disse que era o momento de sair do Fortaleza.

"Deixei o Fortaleza como campeão da Série B, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste numa boa posição no Campeonato Brasileiro "É angustiante para mim e do mesmo modo que fiquei triste na despedida, me senti feliz e motivado para realizar o mesmo trabalho aqui no Cruzeiro", continuou o treinador.

Rogério esclareceu que não chegou a receber uma proposta oficial do Atlético/MG, quando ainda estava no Fortaleza, mas um telefonema do diretor Ruy Costa, que não evoluiu, porque ele estava em meio às finais do Campeonato Cearense e semifinal da Copa do Nordeste. Por isso, não abriu negociação.

O desafio de Rogério Ceni no Brasileirão será tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, pois a equipe ocupa a 17ª colocação, com 11 pontos.

O técnico aproveitou para elogiar a estrutura do Cruzeiro, a qual ele não conhecia completamente.

A estreia de Rogério Ceni será no próximo domingo, às 16 horas, contra o Santos, no Estádio Mineirão.