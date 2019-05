Na Série A, o Vovô é o 4º time que mais finaliza

Em duas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem se mostrado um time ofensivo, buscando sempre o gol, como previa o técnico Enderson Moreira ao chegar ao clube.

Na ocasião, o treinador afirmou que o time seria corajoso e ofensivo na Série A, e a promessa está sendo cumprida, em duas rodadas disputadas, na vitória de 4 a 0, na Arena Castelão, contra o CSA, e da derrota por 1 a 0 diante do Cruzeiro, no Mineirão.

Segundo o site Footstats, o Ceará é o 4º time que mais finalizou na competição, com 28 tentativas - 13 dentro da área e 15 fora dela - atrás apenas de Internacional (37), Vasco (30) e Grêmio (29). O 5º da estatística é o Athletico/PR, com 25 tentativas.

O grande número de finalizações é relevante se levarmos em conta a dificuldade da partida da última quarta-feira (1º), na derrota para o Cruzeiro, no Mineirão. No duelo, o Ceará dominou a partida em alguns momentos e finalizou mais que o adversário, um dos favoritos ao título nacional: 14 a 12. Contra o CSA, foi o mesmo número de finalizações.

A melhorar, apenas a precisão nas finalizações. O Vovô acerta apenas 42% delas, 12 até então na Série A, como ficou mais claro diante do Cruzeiro na última quarta-feira.

"Demonstramos dentro de campo que merecíamos um resultado bem diferente. Acho que até um empate seria injusto. Nossa equipe criou as principais situações. Teve um comportamento muito bom principalmente no segundo tempo, contra um gigante do futebol brasileiro, um dos favoritos ao título", disse Tiago Alves, zagueiro do Ceará.

No sábado (4), às 21 horas, o Vozão, 4º colocado com três pontos, encara o Atlético/MG, líder da Série A, com seis. "Nosso time tá preparado pra jogar tanto contra o último colocado quanto contra o primeiro", finalizou Tiago Alves.