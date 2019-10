Na pura transpiração, Ceará vence Avaí e respira na Série A

A agonia, enfim, acabou. Foram 64 dias. 11 jogos. 1.536 horas. O episódio trágico da epopeia alvinegra se encerrou com um triunfo cheio de emoção: 1 a 0. O Ceará voltou a vencer na Série A do Brasileiro, ontem, ao bater o Avaí na Arena Castelão pela 25ª rodada. E quem cravou o nome no capítulo redentor foi o atacante Bergson, que desencantou com a camisa do Vovô após 13 partidas.

O jejum se desfez e a saída da zona de rebaixamento também, com o time alcançando 26 pontos e subindo para 16º colocado. Mas nada foi conquistado com facilidade, o 1º tempo, inclusive, para lamentar: carente de qualidade técnica, o time catarinense assustou e ainda foi pouco incomodado pelo mandante.

O grande dilema é o fato de Adilson Batista testar o elenco ao longo dos jogos, como se o treinamento não fosse suficiente para experimentações. Foi assim ao escalar o time no 4-2-4, sem centroavantes, e precisar corrigir tudo logo aos 30 minutos, quando sacou Mateus Gonçalves para a entrada de Bergson - e ouvir o estádio o chamar de burro.

Diante de um cenário de pressão, dentro e fora de campo, era evidente como o nervosismo se refletia em campo: 40 passes errados e dois chutes no gol durante a etapa inicial. Desorganizado, o Vovô não se impôs perante a própria torcida, cedeu muito espaço e conseguiu uma única chance de perigo, em cabeçada no travessão de Tiago Alves, aproveitando escanteio.

O roteiro do 2º tempo veio agraciado de inúmeras chegadas e pouca competência no último terço do campo, a dramaticidade recorrente nas exibições do Ceará. É sintomático como o baixo potencial de definição se torna o problema principal, em detrimento da armação. No banco de reservas, até Juninho Quixadá foi acionado por pedidos da torcida e trouxe mais respiro técnico a um time afobado e que atuava sem inteligência, na pura transpiração.

E foi assim, na vontade, que o Vovô voltou a estufar as redes. Justamente com a peça mais criticada, Bergson, aproveitando o bate-rebate na área para marcar e se redimir junto a arquibancada, aos 41, em mais uma bola alçada na área, naquele momento, o 39º cruzamento do time na partida, sendo que apenas 39% foram executados corretamente.

A vibração existe porque a vitória era fundamental. Ou melhor, fundamental, obrigatória, estado de graça. No entanto, ganhar do vice-lanterna pelo placar mínimo, com futebol arrastado, é pragmatismo demais. O Ceará está longe do ideal, e o técnico, diga-se de passagem, distante de realmente conhecer as peças que tem. Todavia, nenhuma equipe pode acreditar mais na retomada que o Ceará, tendo em vista o histórico recente no Brasileirão. Que a renovação no ânimo se estenda para além de 90 minutos.

Em tempo, vale ressaltar e elogiar o zagueiro Luiz Otávio, que voltou a atuar, teve uma partida segura e se mostrou titular absoluto no Ceará.

Maratona

Até o fim de outubro, o Ceará ainda enfrenta Santos (17/10), Bahia (21/10), Vasco (26/10) e Fluminense (30/10).