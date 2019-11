Na 33ª rodada, Fortaleza tem cenário perfeito, e Ceará segue ameaçado

A 33ª rodada da Série A foi positiva para os clubes cearenses. Para o Fortaleza, aliás, foi perfeita, já que praticamente livrou-se das chances de rebaixamento, objetivo inicial do clube no torneio. Já para o Ceará, a sensação de frustração é evidente pelo fato de que, se tivesse vencido a Chapecoense, estaria em situação bem mais tranquila. Porém, apesar da derrota, o Alvinegro pode celebrar outros resultados que ajudaram e fizeram o time se manter em cenário ainda preocupante, mas não caótico, como poderia ter sido.

A grande novidade da rodada foi a definição oficial do primeiro rebaixado. O Avaí já está garantido como um dos quatro times que não estarão na elite do futebol nacional. Mesmo assim, o time catarinense obteve resultado que ajudou os times alencarinos.

Tudo passa, fundamentalmente, pelos empates de Fluminense e Cruzeiro na rodada. O Tricolor Carioca ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG, no sábado, enquanto a Raposa empatou em 0 a 0 justamente com o Avaí, na última segunda-feira. Ambos atuaram em casa. Vitórias dos dois times deixariam o Vovô dentro da zona de rebaixamento, mas, com os resultados de igualdade, a vantagem do time cearense para o Fluminense, primeiro time no Z-4 é de um ponto. Com isso, restando cinco jogos, o Ceará segue dependendo unicamente de si para se manter fora da zona da degola até o fim da competição e garantir a permanência na Primeira Divisão para 2020.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro de Porangabuçu, porém, segue com 28% de probabilidade de cair para a Série B.

A única chance de diminuir esta porcentagem é reagindo imediatamente. No domingo, contra o São Paulo, não se pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Afinal, o Ceará tem a missão de se recuperar após duas derrotas seguidas e, em caso de triunfo, chegar aos 39 pontos e obter um pouco mais alívio e confiança para os jogos finais.

Em termos de classificação, porém, o máximo que o Ceará pode ganhar na próxima rodada é uma posição, caso supere o Tricolor Paulista e o Botafogo não vença o Corinthians. Se isto acontecer, o Vovô ficará em 14º.

O alento é que, das cinco partidas restantes, o Vovô realizará três como mandante (São Paulo, Athletico-PR e Corinthians), e o Alvinegro possui desempenho positivo jogando diante do seu torcedor. Em 16 jogos, foram oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 58,3% de aproveitamento.

"A gente vem falando que não pode mais perder pontos, perder jogos. E nos jogos dentro de casa temos total condição de vencer, assim como os de fora. O quanto antes conseguirmos os pontos, melhor, mas dependemos de nós próprios. Vamos jogar do lado do nosso torcedor e tem que ser o diferencial para retomarmos nossa confiança, conseguir principalmente os três pontos e tem que ser em casa para o torcedor voltar a confiança na equipe", destacou o meia Ricardinho.

Tricolor garantido

Se o Ceará ainda está em situação preocupante e brigando ponto a ponto para se manter na Série A, o rival Fortaleza ficou em situação muito tranquila após a vitória por 3 a 0 sobre o CSA. O Tricolor chegou aos 42 pontos e abriu sete de vantagem para a zona de rebaixamento.

Além disso, diminuiu ainda a distância para os concorrentes que estão logo à frente. Ocupando a 12ª colocação, o Tricolor tem a possibilidade de terminar a próxima rodada ganhando até três posições e atingindo a 9ª colocação, terminando a 34ª rodada na primeira metade da tabela, o que seria inédito no campeonato.

Para isso, porém, terá que vencer o Internacional, fora de casa, às 19 horas de domingo, e torcer por empate no confronto entre Goiás e Bahia, que ocorrerá às 16 horas do mesmo dia.

Certo é que, independentemente do outro resultado, se conseguir triunfar diante do Colorado, o Leão do Pici já ganhará duas vagas na rodada.

Tal cenário só se tornou possível porque o Fortaleza foi, entre o 6º e o 18º colocado do Brasileirão, o único time que venceu no último fim de semana. Com isso, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, viu as chances de rebaixamento caírem para somente 0,083%.

Atualmente, o Tricolor tem, inclusive, maior probabilidade de classificação para a Copa Sul-Americana do que de cair para a Série B. A porcentagem de chance de conseguir vaga inédita para a competição internacional é de 86,8%

Libertadores é possível?

Mais que vaga na Sul-Americana, muitos Tricolores têm sonhado até com vaga na Taça Libertadores. Porém, o cenário para esta classificação é muito semelhante ao de rebaixamento: praticamente impossível. Segundo a UFMG, o Leão tem 0,37% de chances de obter vaga na Libertadores.

Para isso, teria que vencer todos os cinco jogos restantes e torcer ainda por combinação de outros resultados.

Apesar da empolgação de muitos torcedores, internamente, diretoria, comissão técnica e jogadores seguem fazendo as contas para sacramentar o objetivo inicial de permanência.

"A maturidade chegou na hora certa, nas rodadas mais difíceis, em que todo mundo tem jogos muito difíceis. Temos que manter os pés no chão pra conseguir objetivos maiores", destacou o lateral direito Tinga, que marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 sobre o CSA.

A fala do lateral retrata o bom momento que o Fortaleza passa no campeonato.

O Tricolor está entre as melhores campanhas do returno do Brasileirão. Ao todo, o Leão do Pici detém o 8º melhor desempenho do segundo turno da Série A. Em 14 jogos, foram seis vitórias, dois empates e seis derrotas, com 47,6% de aproveitamento.

Um dos trunfos é o bom funcionamento do sistema ofensivo. Com 20 gols marcados, o Leão do Pici detém o 5º melhor ataque do returno da competição, atrás somente de Flamengo (31), Grêmio (28), Palmeiras (22) e Athletico-PR (21), todos times que estão brigando pelas primeiras colocações.

Mostrando equilíbrio, a defesa também tem crescido na hora certa. Nos últimos dois jogos, contra Ceará e CSA, a meta defendida pelo goleiro Felipe Alves não foi vazada nenhuma vez, e o time buscará, contra o Inter, passar a terceira partida seguida sem sofrer gols, algo que seria inédito para o time nesta Série A.