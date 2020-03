Mulheres rompem a barreira do preconceito e mostram sua força também no Esporte

Desde muito nova, a mulher é ensinada que precisa ser feminina e "agir como moça". No entanto, a vida vai passando e as escolhas são feitas de acordo com o que cada uma deseja para seu futuro. Muitas dessas escolhas são tratadas de formas negativas pela sociedade e, às vezes, pela família. Seja no mundo do futebol ou na luta, atletas quebram barreiras, passam por cima do machismo e enfrentam lutas diárias para realizar seus sonhos: ser uma atleta profissional.

No meio de tanta estrada e histórias parecidas, encontra-se Edna Maria. Mãe, filha, esposa, irmã e jogadora. Zagueira do Ceará, a paulista de 28 anos passou por dificuldades para chegar até aqui. Mãe de uma menina de 6 anos, Edna mora a 3 mil quilômetros da filha. A pequena Rayssa permanece em São Paulo recebendo todo o auxílio de seu pai, além da ajuda das avós materna e paterna. Realizando seu sonho dentro das quatro linhas, Edna tem total apoio de sua família para que siga buscando pelo melhor para seu futuro e de sua única herdeira.

"Eu sempre digo que se ela tem o leite em casa é porque estou longe trabalhando para dar o melhor que posso. Tanto que quando a gente se fala, ela me pergunta 'Mamãe, você está treinando bem para comprar meu leite e minha bolacha?'", conta a zagueira.

Ex-jogadora da Portuguesa, onde passou sete anos, Edna chegou ao Vovô em agosto de 2019 e se sagrou campeã cearense. Acostumada a dividir as glórias com Rayssa, que sempre a acompanhava em treinos e jogos pela equipe paulista, dessa vez foi um pouco diferente. Ela fez sua festa com a garotinha através de uma chamada de vídeo e prometeu que quando retornasse para casa, faria o mesmo dos anos anteriores: iria colocar a medalha em seu pescoço.

Mãe aos 22 anos, Edna teve que passar pelo temor de não saber se iria retornar aos gramados. "O meu maior medo foi porque muita gente ficou falando que eu não iria conseguir voltar a jogar por ser mãe, por acharem que eu não conseguiria ficar longe da minha filha. Mas a frase 'Ela não vai conseguir' é algo que mulheres escutam todos os dias. Ter filho não é doença, eu tenho que provar que eu posso", lembrou a atleta.

O drama da lutadora

Um fato sobre Viviane Pereira, apelidada por Sucuri, é que seu nome está marcado no esporte cearense. Natural de Tauá, Sucuri é a 1ª lutadora do Ceará a estar no UFC e a 1ª campeã mundial de MMA pelo Xtreme Fighting Championship (XFC), competição internacional de artes marciais mistas, além de ser dona de quatro cinturões.

O ápice de sua carreira foi em 2016 quando assinou com o UFC. Na época, a atleta tinha um repertório arrasador de 11 vitórias em 11 lutas. Porém, como nem tudo são flores, duas derrotas seguidas fizeram com que seu contrato não fosse renovado.

Sua situação ficou mais delicada quando foi fazer exames de rotina e descobriu algo que mudaria sua vida: a gravidez. Ao declarar publicamente, Sucuri perdeu patrocínio e está sem apoio financeiro. Sem trabalho e fora dos octógonos, os gastos têm aumentado.

"O evento não dá esse suporte financeiro ao atleta. Você só ganha se lutar. Como não tenho patrocínio em dinheiro, fica mais difícil. Além de não estar trabalhando, não poder lutar e não ter dinheiro, esse tempo todo sem fazer nada requer gastos comigo e com a criança".

A descoberta fez com que ela precisasse cancelar uma luta que tinha marcada para outubro de 2019. Agora, Viviane Sucuri busca forças no filho para retornar ao UFC e seguir em frente lutando pelo seu sonho e por Ravi Lucca, que está prestes a chegar.

"No momento que estava triste, ele veio para iluminar minha vida. Ravi Lucca vai ser minha motivação a mais", disse a futura mamãe, que tem recebido apoio de equipes e atletas. "Estou ganhando algumas coisas. Ostentação é ter um pacote de fraudas".

Além da cearense, outros grandes nomes do esporte mundial passaram pelo percalço quando descobriram a gravidez. Sucuri lembra da corredora norte-americana Alysia Montaño. "Teve uma corredora que perdeu patrocínio quando engravidou, mas depois que teve o filho foi campeã. Comigo também. Alguns se afastaram, já não tinha essa prioridade. Eu sou mulher, mas tenho muito mais coisas que muitos homens aqui do Ceará, em títulos e conquistas", afirmou.

Experiência de vida

Atuando no mesmo meio que Edna Maria, Elizete Araújo tem uma história diferente. Apaixonada por futebol desde muito pequena, a atacante de 41 anos se dividia entre ser atleta de futebol e corretora de imóveis. No entanto, quando se profissionalizou como jogadora, foi preciso tomar uma decisão e ela optou por focar suas atenções apenas na bola e deixar que sua esposa se encarregasse de cuidar da empresa.

"Para estar aqui temos que abdicar de algumas coisas, como fiz com minha outra profissão de corretora de imóveis. Eu organizei e deixei tudo lá para vir para cá. Eu sempre tive essa profissão (de jogadora de futebol). Antes, não era remunerada, mas hoje, graças a Deus, sou remunerada. É um apoio a mais para que o futebol feminino possa crescer", conta Elizete.

Remanescente do elenco de 2019, a ponta é a jogadora mais velha do Fortaleza e tem visto o crescimento da modalidade principalmente com o número maior de disputas, como Campeonato Cearense profissional, Sub-20 e Brasileiro Série A2.

Apesar disso, acredita que a valorização ainda é pouco para o que as profissionais merecem, principalmente quando o assunto é a parte financeira. "O futebol feminino hoje está sendo conduzido de uma forma para que cresça cada vez mais. Tem toda assistência financeira e hospitalar, mas nenhuma hoje aqui está ganhando da forma que gostaria. Sempre tem uma atividade extra para pagar as contas. Abdicar dessa outra renda é uma aposta muito grande no futebol feminino. É levantar uma bandeira para que isso no futuro esteja mais justo para todas", relata Elizete.

Tendo a bola como paixão desde criança, a atacante recebe total apoio de sua família para ir em busca dos seus sonhos dentro das quatro linhas. A grande prova disso é que quem comanda a empresa hoje é sua companheira.

"Minha família tem consciência do que eu sei e gosto de fazer e me ajuda bastante. Enquanto estou aqui (jogando no Fortaleza), ela está lá segurando a barra na empresa. Foi tudo planejado e organizado para que eu pudesse realizar esse meu sonho de criança. Ela me dá toda força, todo apoio e, com isso, fico mais tranquila aqui", disse.

Elizete Araújo recebe o apoio da companheira para seguir com o sonho do futebol