Muito longa a caminhada

Estas primeiras rodadas da Série A nacional são cartões de visita que servem apenas para os contados iniciais. Depois, vem o conteúdo que cada equipe pode de verdade oferecer. E aí dependerá do planejamento, da estrutura, do material humano disponível. Por isso mesmo, independentemente dos resultados dos primeiros jogos, quem estiver melhor preparado alcançará gradualmente as primeiras colocações. A última rodada está marcada para o dia 8 de dezembro. São oito meses de disputa, légua tirana, a exigir dos jogadores alta performance em todas as partidas. O desgaste é extremo, pela cobrança que o futebol de hoje exige. É um esforço sobre-humano, que poderá trazer consequências imprevisíveis à saúde do atleta, após encerrar a carreira. Não me importo muito com a classificação, após as rodadas primeiras. Motivo simples: não conheço na história nenhuma equipe que tenha, de ponta a ponta, ficado na liderança, ou seja, do começo ao fim. Daqui a pouco haverá as alternâncias das equipes porque é natural que assim aconteça. Ganhar de ponta a ponta era expediente para o Ayrton Senna na Fórmula-1. No futebol é quase impossível.

Outros tempos

Ontem vi pela televisão confrontos entre trabalhadores e policiais, quando de manifestações pela passagem do Dia do Trabalho em Paris. Vi matéria da agressão praticada por Neymar contra torcedor. Vi outra matéria em que o antes tão humilde e pacato Mbappé é chamado de "bocudo" e rebelde. É, amigos, os tempos mudaram mesmo...

Fusão de imagens

Juninho, ex-Ceará, agora no Fortaleza. Tudo muito simples, quando não se trata de ídolo. Já a transferência de ídolos é complicada. Clodoaldo foi amaldiçoado quando saiu do Fortaleza e foi para o Ceará. Passou anos recebendo restrições da torcida tricolor, até ser reabilitado pelo ex-presidente, hoje senador da República, Luís Eduardo Girão.

Sequência

Este ano pode ser o da consolidação de Edson Cariús como goleador nato. Foi assim por onde passou, desde sua estreia no Campeonato Cearense pelo Iguatu em 2012. Na Série C, no Ferrão, fez a diferença. Na Copa do Brasil, deixou a sua marca diante do Corinthians. Agora na Série D, também deixou sua marca no empate com o Botafogo-PB. Vocacionado.

Quem já viu o atual Ajax jogar, logo lembra o Carrossel Holandês de1974, época de Krol, Neeskens, Cruijff, Rensenbrink e Rep. O atual Ajax, com De Ligt, Blind, De Jong, Van de Beek, Tadic e David Neres está dando show de bola. Outra vez o futebol holandês em alta. O técnico Erik ten Hag com o prestígio lá em cima.

Não porque no Brasil tudo é complicado. No jogo Tottenham 0 x 1 Ajax, vi a rapidez com que os lances duvidosos são examinados e definidos pelo VAR. Aqui a demora é muito grande. E, em alguns casos, ainda deixa certa dúvida no ar. Agilizar as decisões do VAR é uma necessidade para não quebrar o ritmo do jogo.