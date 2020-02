Mucuripe recebe 100 remadores no Super Desafio de Stand Up Paddle

A Praia do Mucuripe promete protagonizar uma bela imagem nas águas de Fortaleza no pôr do sol deste domingo (2). A enseada da Praia de Iracema vai receber o Super Desafio 100 de Stand Up Paddle com a meta de levar 100 remadores ao mar no fim da tarde, registrando um recorde em território cearense.

O evento é aberto ao público, que também pode participar do momento com canoa havaiana, caiaque, vela ou surfski. A concentração será a partir das 16 horas, no Iate Clube, com organização da Associação de Stand Up Paddle do Ceará (Asup).

O presidente do grupo, Alexandre Nogueira, explica que o desafio tem como uma de suas bandeiras o "Janeiro Branco", campanha que busca difundir a prevenção do adoecimento mental e alertar sobre a importância de políticas públicas e espaços sociais voltados para o universo da saúde mental.

Lugar propício

Para Alexandre, a orla do Ceará é perfeita para a prática de esportes aquáticos que aproveitam o vento paralelo à costa. "O Ceará é o Estado que tem todas as condições para isso, pois temos lagoa, rio, mar e açude. Estamos com o projeto 'Rema Ceará', pra fazer o stand up paddle nos açudes do interior, como o do Orós, submetido à parceria com a Sejuv (Secretaria de Esporte e Juventude)", contou o presidente da Asup. O titular da Secretaria do Esporte e Juventude do Estado, Rogério Pinheiro, é entusiasta de esportes radicais e confirmou a presença no Super Desafio.

O recorde no Brasil de remadores na água é de 450, marca alcançada em São Paulo, durante o Aloha Spirit, maior festival de esportes aquáticos da América.

Entre os dias 1º e 4 de outubro, a Capital cearense vai sediar o MolokaBRA, maior evento de downwind do País, aproveitando o período dos ventos no Ceará.