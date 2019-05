Muay thai marca 3ª edição do Stadium 085, que será neste sábado

Para quem gosta de artes marciais e, principalmente do muay thai, a dica do fim de semana é a 3ª edição do Stadium 085 que começa hoje, no bairro Cazajeiras, em Fortaleza, a partir das 9 horas.

O evento conta com diversas lutas no decorrer do dia, envolvendo atletas amadores (de projetos sociais) e também profissionais (no card principal). Das 9 horas até 18 horas, somente atletas amadores estarão no octógono. Uma grande oportunidade para mostrar o talento que o Estado tem para as artes marciais.

O card principal, que começa às 19 horas, tem como a atração maior a luta entre um carioca e um cearense. Elves versus Moskito, pretendem fazer a grande luta da noite. Nesta terceira edição, a organização do evento pretende expandir ainda mais o campeonato, que já tem proporção cenário nacional.

"A gente trabalha pensando no futuro. Pensamos em tirar o evento do local atual, que tem capacidade para 600 pessoas, para um local melhor. Com espaço que possa suportar mais pessoas. Com isso, podemos ter um evento com capacidade igual ao UFC, com 10 a 12 mil pessoas. Pensar grande e pensar pequeno custa a mesma coisa. Eu penso grande e trabalho no agora para chegar lá na frente e consegui" - afirma Willamy Chiquerim.

Willamy Freire, o "Chiquerim", é o atual presidente da Federação Cearense de Muay Thai e organizador do evento. Chiquerim tem diversos títulos no mundo na luta e disputou vários campeonatos. Ele foi campeão do Shooto Brasil, Sul-Americano e Mundial, no fim dos anos 2000.

A fama de provocador dos campeonatos deu lugar a um perfil mais centrado. Em 2013, Chiquerim abandonou o octógono e se tornou professor e empresário.

Serviço

As lutas serão realizadas na Rua Padre Paulino, 500, onde fica o octógono do Stadium 085. Para acompanhar as lutas, o torcedor pode adquirir o ingresso ao custo de R$ 20 + 1kg de alimento (até 18 horas) e R$ 40 + 1kg de alimento (a partir das 19 horas).