Morada Nova recebe rodada dupla do Campeonato Cearense de Kart

No Ceará, as atenções dos amantes da velocidade se voltam para Morada Nova, no Sertão Central, para a 4ª rodada dupla do Campeonato Cearense de Kart, hoje, no Kartódromo Marcelino Tomaz. Até o fim do ano, a competição terá mais cinco corridas para definir os campeões de 2019.

Na categoria Graduado B, a briga é travada por Gabriel Souza e Rafael Gurgel que lidera a corrida pelo título. Rafael tem de conciliar a vida profissional com a de atleta, e para poder ter mais tempo livre e dedicá-lo aos treinos, tem de se desdobrar no trabalho. Meticuloso, o piloto ainda se dedica a estudar o traçado e, com a ajuda do mapa de tempo, projeta todos os pontos fortes e fracos. "Todo piloto sofre uma certa pressão na semana da corrida e, para nós que não vivemos exclusivamente disso essa pressão é aumentada".

Outro competidor que tem se esforçado para conseguir um bom resultado é Mauro Reis, que disputa a categoria F4. Vindo de uma vitória na Copa Nordeste, o piloto foi um dos poucos pilotos a andar na casa dos 40 segundos. "Esse bom desempenho no treino é muito animador e estimulante. O kart estava bem acertado e me adaptei bem ao circuito".