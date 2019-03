Mistura fina de futebol e carnaval

Hoje, às 16hs, no Junco, querida Sobral, Guarany x Ferroviário. O Bugre tem três pontos, mas ainda vislumbra chegar às semifinais, máxime se obtiver uma vitória logo mais sobre o Ferrão. É que o Guarani terá depois o Barbalha no Junco e o Atlético no Domingão. Então somaria nove pontos. Chegaria a 12 pontos. Isso traz ótima motivação para o jogo de hoje. O Ferroviário não precisará de tamanha proeza para ganhar a vaga na semifinal. É o terceiro. Tem sete pontos. Se ganhar, vai a dez. De olho nessa partida os demais interessados como Floresta, Atlético, Fortaleza e Horizonte. Há uma interdependência que mais se acentua na medida em que a segunda fase se aproxima do fim. Agora vem o Carnaval para alterar o foco. Olhares para desfiles e bailes. Período de festa num País doente. Cantos e folia, confetes e serpentinas, numa UTI em que arquejam aposentados e pensionistas. A ilusão do Carnaval. Poucos dias em que a suposta felicidade revela um Brasil capaz de sambar em meio a tantas desigualdades e chagas sociais. Na Quarta-feira de Cinzas, realidade de volta. Aí já haverá Ceará x Atlético no Castelão e Guarany x Barbalha no Junco.

Esperança

Quando Osvaldo ingressar no ataque tricolor, o potencial do Leão será muito ampliado. Mas o grande desafio de Ceni será encontrar no atual elenco quem melhor possa fazer, embora com característica diferente, o que Gustagol fazia. Inaceitável o número de gols perdidos na derrota para o Horizonte.

Seleção Brasileira

Do eterno pesquisador Airton Fontenele: "Na primeira convocação em 2019, Tite chamou 23 jogadores para os amistosos contra Panamá (23/3, no Porto) e República Tcheca (26/3, em Praga). Os convocados atuam em seis países: Inglaterra (8), Espanha (5), Itália (4), França (3), Brasil (2) e Portugal (1). Éverton voltou a ser convocado. É a terceira convocação desse cearense para a Canarinho. Grande novidade: chamada de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Forças

Melhor momento para medir o potencial do Fortaleza vai ser mesmo no clássico com o Ceará. Aí, sim, será possível se tirar melhores conclusões. É no clássico que os jogadores exteriorizam tudo o que sabem. A própria magia do encontro os leva ao empenho total.

Leandro Carvalho volta cheio de moral para o Ceará. Mas agora terá um desafio maior. Na passagem anterior, tinha a parceria de Arthur, jovem artilheiro em notável fase. Agora pega o Ceará ainda em busca de um substituto que faça esquecer Arthur. Assim redobrado terá de ser o esforço de Leandro Carvalho, que é muito bom.

A produção do Fortaleza, time que está há quatro jogos sem vitória (três pelo Campeonato Cearense e um pela Copa do Nordeste), tem sido motivo de preocupação para a torcida. Mais preocupante ainda o elevado índice de erros nas finalizações. Contra o Horizonte, uma carrada de gols perdidos. Complica.