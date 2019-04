Mirando reforços, Ferrão quer retorno na Série C

O Ferroviário segue na preparação para as disputas da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação na 2ª fase do Campeonato Cearense com um goleada sofrida para o Ceará, por 6 a 2, a equipe coral iniciou um processo de reestruturação.

Depois que dispensou alguns atletas, a diretoria do Tubarão da Barra iniciou a contratação de reforços. E depois dos quatro jogadores apresentados nesta semana, o Ferrão quer ainda mais dois nomes para fechar o ciclo antes da Terceirona.

"Pretendemos trazer mais dois jogadores. Mais um meia e mais um atacante. É bom lembrar que vamos ter de volta o meia Esquerdinha, que está vindo do México. Além dele, tem o Valdeci (meia) e o Túlio (zagueiro), que vão estar de volta. Aí, quando o campeonato começar, a gente começa a avaliar se os jogadores que trouxemos correspondem ao que estamos esperando", analisou o presidente do clube, Newton Filho.

Reforços

Com 14 dias para o começo da caminhada coral no Campeonato Brasileiro, a diretoria apresentou mais quatro reforços para jogarem a Série C. O Tubarão da Barra, inclusive, estreia na competição no domingo (28), a partir das 17 horas, no Estádio Amigão, contra o Botafogo/PB.

Os novos jogadores corais já estão treinando com o restante do elenco, que se prepara para a Terceirona. Os reforços do Ferroviário são: o lateral-esquerdo Michael, o lateral-direito Osvaldir e os atacantes Jeferson Caxito e James Dean.

Os quatro se juntam a outros reforços (Diego, Nícolas, Zeca e Jean) que já haviam chegado neste período de pré-temporada.

Série C

Atual campeão da Série D do Brasileiro, o Ferroviário terá pela frente um grupo bem forte na 3ª divisão do futebol nacional. A chave A, só com equipes do Nordeste, é composta por times mais desconhecidos, como Imperatriz e Globo, mas que costumam surpreender, e também por clubes tradicionais do País, como os pernambucanos Náutico e Santa Cruz, além do maranhense Sampaio Corrêa e dos paraibanos Botafogo/PB e Treze, que costumam fazer grandes campanhas nas divisões de acesso.

Com a base da equipe que levantou a taça do Terceirona e da Fares Lopes em 2018 e disputou a elite do futebol cearense deste ano, o técnico Marcelo Vilar vai precisar reestruturar o elenco com os reforços que estão chegando para que o Ferrão consiga fazer uma boa campanha.

Só para se ter ideia, a sequência inicial do Ferroviário na Série C tem, além da partida de estreia, fora de casa, contra o Botafogo, um jogo em casa com o Santa Cruz e mais um compromisso em solo adversário, contra o Náutico. Só depois disso, o Ferrão vai enfrentar uma equipe de menor tradição. No caso, o Globo/RN.

Eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Cearense, o Tubarão da Barra só tem pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro, a qual dará atenção total nos próximos meses. Mas, no fim do ano, o time coral deve jogar ainda a Taça Fares Lopes.