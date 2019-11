Metas claras para o Ceará

Faltam apenas quatro jogos para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Ceará segue bastante ameaçado. Primeiramente, porque o Fluminense só joga hoje e pode ultrapassá-lo em caso de vitória sobre o CSA, em Alagoas. A um ponto da zona de rebaixamento, o Vovô precisa focar agora nos pontos possíveis de conquistar nesta reta final. E isso significa vencer os dois jogos dentro de casa, contra um Athletico/PR, que já está na Libertadores e sem muitas metas, e um Corinthians descaracterizado de sua competitividade. O Ceará precisa chegar ao jogo contra o Botafogo com 42 pontos e desafogado. Só assim, pode ter esperanças claras de permanência.

CHUTAR É PRECISO

Mas para vencer é preciso que Adilson Batista consiga fazer com que seu time faça gol. A equipe do Ceará não busca a meta adversária. Aposta muito nos cruzamentos para a área na expectativa de que uma cabeça apareça e teste a bola para as redes. Situação difícil quando não se tem um centroavante nato para fazer o serviço. Por isso, tem que chutar ao gol sempre que possível. Quando chuta, a bola tende a entrar, como no empate com o São Paulo.

LIDERANÇA SEGURA

Rogério Ceni e Fortaleza estão cada vez mais umbilicalmente ligados. Técnico e elenco se entendem de maneira bem entrosada. Tanto que o treinador tem um grau de acerto considerável em suas alterações. E na reorganização, o Tricolor reage e ganha ou, pelo menos, traz um bom resultado. Foi assim contra o Inter. Osvaldo e Tinga têm sido peças muito importantes no esquema tático de Ceni. No empate por 2 a 2 com o Inter, os gols leoninos foram deles. Mas os dois são bem mais imprescindíveis em campo. Além de marcarem gols importantes, são, sem sombra de dúvidas, válvulas de escape em direção à meta adversária e homens-surpresas na hora da definição.

Dois títulos

O Flamengo ganhou, em dois dias, dois títulos. Na verdade, se formos computar direitinho, em menos de 48 horas. O segundo, sem nem precisar entrar em campo, por conta da vitória do Grêmio contra o Palmeiras. A conquista do Brasileiro veio quando elenco e comissão técnica ainda comemoravam o bicampeonato da Libertadores.

Confusão não combina com festa. E é o que fez uma parcela da torcida do Flamengo durante as comemorações do título da Libertadores. Polícia interveio e 23 foram parar no hospital. Bola fora.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna nas férias de Tom Barros.