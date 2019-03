Mestre Paulão oferta seminários em Fortaleza

Cearense, esportista e pioneiro. Três definições que cabem no perfil do Mestre Paulão Ceará. Nativo até no nome, o mestre de capoeira propaga o esporte ao redor do mundo como uma marca para servir de incentivo e registro por onde passa. São 25 anos na Europa e uma enorme experiência adquirida ao longo desse tempo.

E justamente com toda essa experiência, o mestre traz ao Brasil o Festival & Seminário Marcando, evento voltado para qualificar professores de capoeira, mostrando modernidades em torno da forma de comunicação, principalmente pelas redes sociais, em volta do esporte. Musicalidade, marketing e graduação vão estar presentes para os alunos.

Representante maior do Grupo Capoeira Brasil, presente em 123 cidades de 25 países entre Europa, Ásia e Estados Unidos, Paulão, além de palestrar, organiza toda a logística do evento. "A intenção é qualificar cada vez mais profissionais. Virão mestres de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte... Tudo isso para mostrar quanto importante é se modernizar", disse.

Tendo início no dia 21 de março, no Auditório do Dragão do Mar, a abertura contará com palestra e debate. No dia seguinte, os alunos vão à sala de aula portando em mãos módulos que já colocam em vigor o que foi aprendido em todos estes anos de experiências pelo Mestre. Músicas e a graduação, com direito a batizado, fecham os últimos dois dias de curso.

Mundial

Também eleito presidente da Federação Mundial de Capoeira, Paulão Ceará foi recebido pelo ministro de Esportes da Rússia e ficou acordado que o país sediará o Torneio Mundial em 2020.

É mais uma conquista para o professor que procura cada vez mais o reconhecimento do esporte. "Pra mim, foi mais que uma medalha, foi uma grande conquista, sabe?! Ser recebido por alguém importante e ter o seu projeto abraçado", destacou.