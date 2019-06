Messi será o personagem de sábado na Copa América

O melhor jogador do mundo, que provavelmente ganhará sua 6ª Bola de Ouro em 2019, ainda busca seu lugar ao sol no que diz respeito ao "hall" de conquistas com a camisa da Seleção. A Argentina não sabe o que é comemorar um título oficial desde a Copa América de 1993, no Equador. Já são 26 anos sem levantar um troféu importante. Naturalmente, quem carrega o "carma" de não conseguir fazer isso se tornar realidade é sempre o principal jogador, o craque, referência técnica da equipe.

Às 19 horas de hoje, em Salvador, Messi entra em campo carregando mais uma vez essa pressão em sua carreira, e diante de uma forte Seleção, que é a Colômbia. O Camisa 10, já coleciona três vices dessa mesma competição. Em 2007, para o Brasil, perdendo por 3 a 0 a final, e por dois anos seguidos, em 2015 e 2016, viu a consagração escorrer entre os dedos, nas duas vezes para o Chile, as duas nas disputas por pênaltis, sendo que na última, o próprio desperdiçou sua penalidade.

Um estudo feito pela Escola de Matemática Aplicada da FGV, baseado no rendimento das seleções no últimos quatro anos, aponta que os nossos hermanos têm menos probabilidades de títulos do que os rivais da rodada inaugural: 9% contra 11% dos adversários colombianos.

Os adversários de Messi e companhia têm sua força, com jogadores como Falcão Garcia e James Rodriguez (autor do gol mais bonito na Copa do Mundo de 2014), e conhecidos do futebol brasileiro, como Yerry Mina, ex-Palmeiras, e Cuéllar, volante do Flamengo. Porém, acredito que a Argentina está bem acima, pois nem só de seu principal jogador vivem os comandados de Lionel Scaloni. Kun Agüero (Manchester City), Di María (PSG), Dybala (Juventus) e o goleiro Armani (River Plate), fazem parte do arsenal argentino para essa competição.

Os mais patriotas não cogitam a opção de torcer para os maiores rivais, mas quem aprecia um jogo bem jogado fica sempre na expectativa do que "La Pulga" pode fazer dentro de campo. Comparado como um dos maiores da história do futebol, Lionel Messi é o maior artilheiro da Seleção Argentina, deixando ninguém menos que Maradona para trás, com 65 gols em 128 jogos.

Visando o foco total na competição, a Argentina não tem sido muito aberta aos fãs que buscam algum contato. Tem sido difícil sequer chegar perto dos craques, o que gera ainda mais ansiedade para o público, que promete lotar a Arena Fonte Nova, logo mais, para o pontapé inicial de argentinos e colombianos na Copa América.

O torcedor cearense acompanha tudo ao vivo, com exclusividade, na Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810).