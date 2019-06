Messi lidera, e Neymar pula para 3º em lista de mais bem pagos

O argentino Lionel Messi, de 31 anos, é o atleta mais bem pago do mundo segundo a revista Forbes. O ranking da publicação mostra que o atacante do Barcelona ganhou US$ 127 milhões (R$ 488 milhões) nos últimos 12 meses.

Três dos 10 atletas que mais faturaram são jogadores de futebol. O português Cristiano Ronaldo, de 34 anos, em 2º, com US$ 109 milhões (R$ 418 milhões) faturados, e o brasileiro Neymar, de 27 anos, que embolsou US$ 105 milhões (R$ 403 milhões), são os que seguem atrás de Messi na lista.

O atacante do PSG e da Seleção Brasileira subiu duas posições em relação a sua colocação ao ranking de 2018, quando figurou na 5ª posição.

A revista soma os ganhos com salários e patrocínios dos atletas. De acordo com a Forbes, o aumento de Neymar está relacionado a contratos de publicidade cada vez maiores.

O brasileiro tem 10 patrocinadores e teve um abalo na imagem após ser acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, mas o atleta tem sido pressionado pelas marcas.