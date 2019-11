Melhores após fim da "relação", Leão e Zé Ricardo se reencontram

No futebol, esporte onde as trocas de técnicos são recorrentes pela falta de planejamento dos clubes, é comum times enfrentarem ex-treinadores ao longo de uma competição como a Série A, com 38 rodadas e 8 meses de disputa.

E, no caso de Fortaleza e Internacional, neste domingo, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 34ª rodada, o jogo reserva o encontro do Tricolor com o ex-técnico Zé Ricardo, hoje comandante do Colorado, que substituiu Rogério Ceni durante a rápida passagem dele pelo Cruzeiro.

Ou seja, o desafio do Leão passa por bater o Internacional fora de casa, contra um treinador que é reconhecidamente competente por suas passagens por Flamengo e Vasco, mas não deu certo no Tricolor de Aço.

Substituto de Rogério Ceni, que tinha ido para o Cruzeiro após a 13ª rodada, no início de agosto, Zé Ricardo permaneceu no comando do Fortaleza em apenas sete jogos, da 14ª a 20ª rodada. Zé teve aproveitamento de 24%, com somente uma vitória (Goiás no Castelão por 2 a 0), dois empates (Santos por 3 a 3, e Bahia 1 a 1, ambos fora de casa) e quatro derrotas (Fluminense, Internacional e Palmeiras, todos por 1 a 0 no Castelão e Athletico/PR, por 4 a 1 na Arena da Baixada).

No momento em que saiu do Leão, Zé Ricardo deixou a equipe na 15ª colocação, com 22 pontos, três acima da zona de rebaixamento, e esta instabilidade da campanha, somada à disponibilidade de Rogério Ceni que tinha sido demitido do Cruzeiro, pavimentaram a volta do Mito.

Camila Lima

Melhorou

A verdade é que a troca fez bem para o Fortaleza e para Zé Ricardo. Após a volta de Ceni, o Fortaleza cresceu na Série A disputando 12 jogos: venceu seis partidas (Botafogo 1x0, Chapecoense 2x0, Grêmio 2x1, Avaí 3x1, Ceará 1x0 e CSA 3x0), empatou duas (Cruzeiro 1x1, Atlético Mineiro 2x2), e perdeu 4 (São Paulo 2x1, Vasco 1x0, Flamengo 2x1, Corinthians 3x2), conseguindo ótimos 55,5% de aproveitamento, dobrando-o em comparação a Zé Ricardo. Com Ceni de volta, o Leão marcou 19 gols e sofreu 13, melhorando sua média na competição. O aproveitamento de 55% seria de G5, já que o Athletico/PR, 5º colocado, tem hoje 53,5%.

No Inter, Zé Ricardo completou um mês no comando. Dirigiu o time gaúcho em seis partidas. Obteve duas vitórias, contra Fluminense e Bahia, dois empates, diante de Athletico/PR e Corinthians e duas derrotas frente ao Grêmio e Ceará. O aproveitamento de Zé Ricardo no comando Colorado é de 44,44%.