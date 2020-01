Mateus Gonçalves revela ter recusado proposta do Fortaleza para seguir no Ceará

Durante coletiva realizada na sede do clube, na tarde desta terça-feira (21), Mateus Gonçalves revelou ter recusado uma proposta do Fortaleza para permanecer no Ceará. O atacante teve 40% de seus direitos econômicos comprados pelo Vovô e renovou por mais dois anos.

"O clube elaborou um projeto bom e eu decidi ficar. Tinha outra propostas, inclusive até aqui da cidade, mas optei ficar no Ceará pelo projeto e porque aprendi a amar esse clube", confessou o atacante.

O clube a qual Mateus Gonçalves se refere é o Fortaleza, que também está na Série A do Campeonato Brasileiro e, além do Alvinegro de Porangabuçu, é o único com capacidade financeira para contratar o jogador. O Tricolor, inclusive, busca a contratação de atacantes de velocidade que atuem pelos lados do campo, característica própria de Mateus.

Com 24 jogos pelo Vovô na elite do Brasileirão do ano passado, onde a maioria entrou no decorrer da partida, o atacante teve 40% de seus direitos econômicos comprados pelo Ceará e renovou por mais dois anos, tendo assim vínculo com o clube cearense até o fim de 2021. Agora, em um novo ano, o atacante quer cumprir os objetivos do clube para a temporada.

"O Ceará fez um esforço pela minha permanência. Acho que passa muito no trabalho, o pouco que pude demonstrar. Começo 2020 com expectativas renovadas, objetivos novos. Tenho certeza que vai ser um ano muito melhor que 2019", afirmou.

Com a chegada de 11 novos atletas ao elenco, onde três são atacantes e um - Rogério - atua pelos lados do campo, assim como Mateus Gonçalves, o ponta enxerga com bons olhos a vinda dos reforços ao Alvinegro.

"Os jogadores que chegaram são bons nomes, bons jogadores e vêm para ajudar. Agora é continuar trabalhando forte porque a briga vai ser sadia. É um motivo de alegria e satisfação ter bons jogadores no nosso elenco", disse. E seguiu, finalizando. "O projeto do Ceará está ficando cada vez mais forte".

O outro lado

Procurado pela reportagem do Diário do Nordeste, o presidente do Fortaleza negou qualquer procura ou interesse pelo jogador.

"Não fiz nenhuma proposta pelo Mateus, não tive nenhum contato com ele. Não sei nem quem é o empresário dele", disse o Marcelo Paz, dirigente tricolor.

O Ceará fará suas estreia na temporada neste fim de semana. No domingo (26), o Vovô recebe o Freipaulistano-SE, às 18h, na Arena Castelão, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Punido com perda de mando de campo por confusões no segundo Clássico-Rei da Série A do ano passado, a partida será de portões fechados.