Marta treina com Seleção e pode entrar em campo contra Austrália

Ausente na vitória da equipe sobre a Jamaica, por 3 a 0, no último domingo, por causa de uma lesão na coxa esquerda, a atacante Marta correu, fintou e até entrou em bolas divididas em um coletivo com as que ficaram no banco ou só entraram no segundo tempo. Durante a atividade, fez dois gols, o primeiro deles após cinco chutes consecutivos.

Sem a sua principal estrela em campo, o Brasil contou com três gols de Cristiane para derrotar a Jamaica na estreia. A estrela brasileira se machucou no último dia 24 de maio, durante o período de preparação que o time nacional realizou em Portugal, antes de seguir para a França e desde então fez tratamento intensivo para poder atuar.

Nem ela, nem a comissão técnica falaram com a imprensa após os trabalhos, em um município vizinho a Montpellier (sul da França). Até aqui, Marta só vinha fazendo treinos físicos leves, em separado das colegas, ou exercícios muito leves com bola.

Amanhã, às 13 horas, com transmissão da TV Verdes Mares, as brasileiras enfrentam as australianas, sextas do mundo, mas derrotadas na rodada de abertura pelas italianas (que ocupam o 15º lugar no ranking da Fifa).

"Virou um clássico. Sabemos da dificuldade que vai ser, ainda mais porque a Austrália precisa vencer", disse a atacante Andressa Alves, em entrevista coletiva.

Ela lembrou que a Seleção da Oceania eliminou o Brasil em 2015, nas oitavas de final da última Copa - por outro lado, saiu da Olimpíada do Rio do Janeiro, em 2016, por obra das brasileiras.

"A Marta é muito importante para a gente. É um dos pilares da equipe, com a Formiga e a Cristiane. Vê-la com confiança, com sangue no olho, como no treino de hoje, dá um alívio. Ela faz a diferença, aumenta nossas chances de gol", afirmou Alves.

Para ela, jogar em Montpellier tem um significado especial, pois foi no clube da cidade que a atleta, hoje no Barcelona, fez sua estreia no circuito europeu de clubes.

Apesar do status da equipe local, uma das pioneiras no futebol feminino, a venda de ingressos para as partidas no estádio Mosson tem sido morna.

Segundo a imprensa francesa, até aqui, 11.600 entradas foram comercializadas, em média, por jogo. A arena pode acolher 21 mil pessoas.

Destaque

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta está em sua 4ª Copa do Mundo e acumula uma final da competição, quando foi vice-campeã, em 2007. Tem também duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos, no caso, em 2004 e 2008, e uma de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Brasil.

Caso a expectativa da torcida seja frustrada e Marta não consiga estrear diante da Austrália, é certo que ela entre em campo contra a Itália, na última rodada da 1ª fase da Copa, quando a partida será decisiva pela classificação.

A estrela da Seleção Brasileira feminina está perto de voltar aos gramados. E pode ser já diante da Austrália, em partida-chave para as pretensões canarinhas na Copa do Mundo. Ela esteve em campo e treinou ontem