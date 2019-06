Marcelo Vilar tem desafio de fazer o Ferroviário ganhar fora de casa de novo

Para o Ferroviário, a derrota diante do Sampaio Corrêa/MA, no compromisso passado, em São Luís, já são águas passadas, pois o time projeta recuperar a liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo (2), às 16 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal, contra o ABC/RN.

Com a vitória, o próprio Sampaio ficou com 11 pontos ganhos, um acima dos corais. O Sampaio joga também fora de casa, contra o Treze/PB, às 16 horas.

Tanto ABC de Natal como Ferroviário estão vindo de derrota na quinta rodada da Série C. Por sinal, o ABC vem de três reveses consecutivos para Confiança/SE, Botafogo/PB e Santa Cruz, e a meta do time alvinegro de Natal é fazer com que o Ferrão pague o pato por esses insucessos anteriores.

Jogo difícil

Os jogadores do Ferroviário já reconheceram que terão um compromisso dos mais difíceis, tanto porque o adversário não atravessa um bom momento, como pelo fato de ser um rival tradicional, a ser enfrentado fora de casa.

"É um jogo difícil porque o ABC é uma equipe forte, jogando em casa, no Frasqueirão, embora já tenha perdido em Natal na Série C deste ano. Mesmo assim, estamos preparados", disse o volante Janeudo, antes do embarque.

O Ferroviário embarcou dois dias antes para Natal, com o intuito de descansar os jogadores e promover uma adaptação mais rápida aos gramados do Rio Grande do Norte. No sábado, os comandados do técnico Marcelo Vilar treinaram no CT do América.

"É bom vir dois dias antes, é uma boa medida essa da diretoria, porque nos ajuda na preparação. Quando se faz uma viagem longa de ônibus, se não descansar bem, dá a impressão que você carrega o peso do ônibus todo nas costas, mas estamos preparados para anular os pontos fortes deles", completou Janeudo.

Modificações

O técnico Marcelo Vilar fará algumas mudanças na equipe coral. Antes de mais nada, o volante Leanderson, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, volta ao time titular.

"Muito feliz em poder voltar, estar à disposição novamente do professor. Se ele optar, vou dar o meu melhor. A gente vinha de uma sequência muito boa, mas houve uma derrota no jogo passado. Sabemos que até certo ponto, estávamos bem", disse o volante Leanderson.

Marcelo Vilar não poderá contar com os atacantes Léo Jaime - com lesão muscular na coxa e Gleidson, que fraturou o braço e ficará ausente por cerca de dois meses.

ABC

No ABC, o técnico Sérgio Soares promove o retorno do lateral-direito Ivan. O zagueiro Maurício sentiu uma fisgada na coxa direita e passou a ser dúvida. Caso ele não jogue, o garoto Yan é o escolhido para substituí-lo.