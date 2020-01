Maratona e pressão: Ceará e Fortaleza finalizam pré-temporada e já têm base pronta; confira

Em menos de um mês, Ceará e Fortaleza encerram a pré-temporada para as disputas de 2020. O Alvinegro iniciou as atividades no dia 6, enquanto o Tricolor se apresentou no dia 7. Entre exames médicos, aprimoramento físico, atividades técnicas e trabalhos táticos, Argel Fucks e Rogério Ceni tiveram que aproveitar o período para todos os ajustes possíveis. Afinal, tempo livre agora será algo escasso, considerando que ambos enfrentarão verdadeiras maratonas pela frente, em sequência pesada de jogos que começa logo neste fim de semana.

No Fortaleza, a tendência é de continuidade da formação tática e do modelo de jogo que era utilizado no ano passado, com a manutenção da base do time que foi vitorioso em 2019.

Este aspecto facilitou bastante a preparação do clube, já que praticamente todos os atletas entendem a metodologia e os trabalhos foram assimilados com melhor entendimento. "Foi uma pré-temporada muito boa, com bastante trabalho com bola, e eu mesmo, particularmente, estou me sentindo muito bem fisicamente. Foi uma pré-temporada diferenciada, uma das melhores que eu já tive na carreira, de trabalhos com bola e de parte tática", garantiu o atacante Osvaldo.

Certo é que o Fortaleza começará a temporada com um time titular formado por jogadores que já estavam no clube ano passado. A provável equipe para a estreia é composta por Felipe Alves, Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho, Ederson e Osvaldo; Romarinho e Wellington Paulista.

Rogério Ceni, porém, terá um desafio enorme pela frente logo no começo do ano. A pressão por resultados será grande, mas o treinador terá que realizar rodízio de jogadores para não perder atletas por conta de lesões, já que a maratona será intensa.

Um time que é visto como "alternativo" para atuar em outras partidas deve ser com Marcelo Böeck; Gabriel Dias, Jackson, João Paulo e Carlinhos; Derley, Michel, Nenê Bonilha e Marlon; Mariano Vázquez e Edson Cariús.

A previsão é que o Fortaleza realize nada menos que 12 jogos nos próximos 32 dias, participando de três competições diferentes: Campeonato Cearense, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste. A média é de praticamente um jogo a cada três dias, incluindo nestes intervalos viagens e deslocamentos, o que não permitirá a Rogério Ceni realizar treinamentos complexos para grandes mudanças neste período.

A situação fica ainda mais complicada considerando que já haverá jogos decisivos, tendo em vista que o Campeonato Cearense é tiro curto (com somente sete jogos) e a Sul-Americana é em jogos eliminatórios. Além disso, haverá Clássico-Rei contra o Ceará pelo torneio regional e outro duelo contra o maior rival pelo Estadual.

O Fortaleza entra em campo já amanhã, para encarar o Vitória, às 16 horas. A partida, válida pela Copa do Nordeste, será a primeira chance de o torcedor tricolor ver um pouco da identidade do time que o técnico Rogério Ceni esboça para a temporada, já que o comandante leonino realizou treinos fechados nos últimos dias e fez mistério.

Alvinegro na mesma

O cenário do Ceará é semelhante ao do Fortaleza. O Vovô entra em campo domingo (26), para encarar o Frei Paulistano, no PV, e a partir de então não terá tranquilidade.

A previsão é a mesma, de 12 jogos nos próximos 32 dias, com uma diferença: ao invés de Sul-Americana, o Vovô disputará Copa do Brasil. Partida única contra o Bragantino/PA, fora de casa, marcada para o dia 12 de fevereiro, definirá quem avançará para a 2ª fase da competição. O que já dá dimensão da sequência decisiva que o time de Porangabuçu também terá nas próximas semanas.

No caso do Ceará, a situação é vista com cautela ainda maior pelo fato que o elenco passou por grande reformulação para esta temporada. Entre contratações e renovações, o clube acertou com 13 atletas para 2020. Argel Fucks tem o desafio de garantir uma nova identidade ao time, já que em 2019, comandou apenas três partidas.

Com tempo de pré-temporada e participação ativa em todo o planejamento, inclusive nas contratações realizadas e nas atividades físicas, técnicas e táticas durante todo este período, a expectativa é que o treinador possa garantir um DNA ofensivo ao Alvinegro logo no início do ano.

Ao contrário de Rogério Ceni, Argel Fucks não fez muito mistério ao longo da pré-temporada e vários treinos foram abertos à imprensa. Foi possível observar que, desde cedo, o comandante alvinegro já realizava testes em busca de qual time seria o ideal para os primeiros desafios do ano.

O esquema tático varia. Geralmente, é mais no 4-2-3-1. No momento que a equipe defende, porém, o centroavante fica alinhado com os outros três jogadores de frente, formando uma linha de 4 e o time se posta no 4-4-2 quando defende.

Argel trabalhou insistentemente a saída de bola, buscando alternativas, prioritariamente, pelo chão. Quem defende realiza marcação em bloco alto, com muita pressão e intensidade na busca pelos desarmes. As bolas paradas também foram muito trabalhadas.Para os primeiros jogos, o provável time titular é formado por Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Vinícius, Felipe Silva e Rogério; Rodrigão. O time "alternativo", que deve alternar em outras partidas, é com Diogo Silva, Eduardo, Klaus, Eduardo Brock e Matheus Farias; William Oliveira e Fernando Sobral; Leandro Carvalho, Juninho Quixadá e Mateus Gonçalves; Rafael Sóbis.