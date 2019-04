Mais uma vez os rivais decidem o título

De 1996 para cá apenas Ceará e Fortaleza ganharam o título de campeão cearense. São23 anos assim divididos: Ceará (1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018); Fortaleza (2000,2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016). Foram 12 títulos conquistados pelo Ceará e 11 títulos conquistados pelo Fortaleza. Nesse período, o Icasa foi cinco vezes vice-campeão (1993, 1995, 1999 e, com o nome de Juazeiro, 2011 e 2013). O Guarani de Juazeiro foi vice-campeão em 2011. O Guarany de Sobral foi vice-campeão em 2013. O Uniclinic foi vice-campeão em 2016. O Ferroviário foi vice-campeão em 1996, 1998, 2013 e 2017. Portanto, nestes 23 anos, em 12 deles a decisão não foi entre Fortaleza e Ceará. Em cinco oportunidades, o futebol do interior esteve na decisão, mas perdeu o título. Agora, em 2019, mais uma vez, os rivais vão fazer a grande final, adiando o sonho do futebol do interior de alcançar o primeiro título de campeão em campo, visto que o Icasa foi campeão cearense em 1992, mas no tapetão, junto com Fortaleza, Ceará e Tiradentes. Ano em que esdruxulamente foram declarados quatro campeões estaduais.

Série A

No modelo atual de disputa do Campeonato Brasileiro Série A (pontos corridos), pela primeira vez Fortaleza e Ceará, como integrantes da elite nacional, se encontrarão numa final de certame estadual. Estão no patamar mais elevado, razão por que se espera um espetáculo condizente com o atual status de ambos. Não há favoritos, claro.

Diferença

Jogadores do Leão que podem fazer a diferença: Edinho e Osvaldo na linha de frente. As jogadas pela extrema são de competência desses dois atores. Fechar os dois corredores será missão de Lisca. O saudoso técnico César Morais já dizia: se você tem dois pontas velozes e abertos, os alas não sobem. Agora é esperar para ver.

Contraste

O Ceará não contará nesses dois jogos finais com jogadores que poderiam fazer a diferença a favor do Vozão: Wescley e Juninho Quixadá. Mas na defesa tem o gigante Luís Otávio. Leandro Carvalho, agora cheio de moral, pode incomodar a defesa tricolor. Ricardo Bueno tem a grande chance de buscar sua definitiva afirmação.

O atacante leandro Carvalho retomou a confiança da torcida, após os dois gols que marcou na vitória sobre o Floresta. Além dos dois gols, teve também boa participação nas formulações coletivas. Leandro sofria críticas porque ainda não justificara seu retorno a Porangabuçu. Agora justificou.

O Floresta foi a grande e agradável surpresa do Campeonato Cearense 2019. O projeto é bom e pode prosperar. Entretanto, na hora da definição, não sou se segurar diante do Ceará. Foi bem no empate no jogo de ida (2 x 2), mas desonerou no jogo de volta: tomou uma goleada (3 a 0). Frustrou a pequena torcida.