Mais recuado, Ricardinho se torna fundamental e lidera o Ceará

Ricardinho foi poupado pela comissão técnica na derrota para o Athletico/PR, e o Ceará acusou o golpe em campo. Sem saída de bola e produzindo pouco ofensivamente, o Vovô fez do desfalque uma lacuna com a falta de peças no elenco que apresentassem a mesma versatilidade do meia, que também atua como volante.

Aos 33 anos, o gaúcho de Rosário do Sul é peça-chave no esquema 4-2-3-1 de Enderson Moreira e faz de cada partida uma resposta ao torcedor. Mesmo ídolo no clube, tem o desempenho constantemente criticado por parte das arquibancadas, fator que não o abala quando veste a camisa alvinegra e atua com a faixa de capitão no braço. As estatísticas na Série A do Brasileiro, inclusive, dimensionam a importância do jogador no plantel.

Fazendo dupla com Fabinho na frente da grande área, Ricardo Dias Acosta é o 4º do Ceará que mais atua na elite nacional, totalizando 1.246 minutos em 15 jogos. Conhecido como "maestro", foi recuado para ajudar na transição da equipe e logo assumiu a liderança dos fundamentos defensivos, com 38 desarmes. Em interceptações é o 4º, com 100% de aproveitamento.

Somando um gol e três assistências no Brasileirão, o desempenho de Ricardinho é ainda mais expressivo no sistema ofensivo. Além de ser o maior garçom do Vovô, o jogador ainda apresenta 14 passes para finalização, liderando o fundamento.

Circulando por boa parte do campo, o atleta é o 4º que mais fica com a bola no Ceará e o 3º em quantidade de passes (545). Dono da bola parada, surge como o 2º que mais finaliza (25), é também o vice-líder em lançamentos (55) e o 3º em viradas de jogo (8).

Função tática

Com menos fôlego e intensidade por conta da idade, taticamente, funciona mais centralizado no meio-campo, colaborando com a construção da jogada desde os zagueiros. No momento da transição ao ataque, atua para dar suporte aos extremos, priorizando o lado direito, que tem Samuel Xavier como titular.

A movimentação deixa o capitão com a responsabilidade de conduzir o bola até a entrada da área rival, uma vez que Thiago Galhardo é o elemento surpresa que invade os espaços e, por vezes, fica ao lado de Felippe Cardoso, variando o esquema para o 4-4-2.

Para o duelo contra o Corinthians, no próximo sábado (7), às 11 horas, em Itaquera, pela 18ª rodada, a presença de Ricardinho é fundamental para o desenvolvimento do padrão de jogo de Enderson. Vindo de três derrotas seguidas e encarando um adversário invicto em casa na competição, o Vovô vai tentar voltar a pontuar - está na 15ª posição, com 20 - e deve adotar uma proposta mais reativa, apostando nos contra-ataques. A única dúvida na equipe é o zagueiro Luiz Otávio, que voltou a treinar com bola ontem e se recupera de uma torção no tornozelo.