Mais preparados no Clássico-Rei

A 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro causou uma reação não muito agradável nas torcidas de Ceará e Fortaleza e que impactou um pouco na motivação das duas torcidas para o Clássico-Rei do próximo sábado (3), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 13ª rodada. O Vovô perdeu, fora de casa, para o Inter, por 1 a 0, e o Leão levou virada do Corinthians, por 3 a 1, em casa.

Os resultados podem ter abalado o ânimo de alguns torcedores, mas se engana quem acha que os dois times estão desmotivados. Como ambos estão com 14 pontos ganhos, a vitória será muito importante para cada um, e os dois times esperam chegar a este clássico com uma preparação maior, especialmente com atletas que têm relevância no grupo.

No Alvinegro, o técnico Enderson Moreira vem apostando nos "reforços" que estão vindo do departamento médico, tais como Wescley e Juninho Quixadá, que já entraram no decorrer do jogo contra o Inter/RS.

Indagado sobre se haveria algum tipo de pressão neste jogo, Wescley declarou: "A pressão que existe aqui é boa de jogar num grande clube, de ter profissionais fazendo as coisas certas. Sei que tenho muito a render ainda e isso pode ocorrer no clássico", disse o jogador, que ainda não perdeu para o Leão.

Uma das grandes armas do Vovô é o meia-atacante Lima, que está sendo preparado justamente para o Clássico-Rei. O atacante Bergson também poderá ter a sua oportunidade.

Edinho deve estar mais em forma contra o Ceará Kid Junior

Tricolor

No Fortaleza, os jogadores Osvaldo e Edinho estarão em melhores condições físicas, o mesmo acontecendo com o atacante Felipe Pires, que estreou contra o Corinthians. O atacante André Luís é outra opção. Duas estreias deverão ocorrer: a do meia Mariano Vazquez e a do volante Nenê Bonilha. "Vamos trabalhar e condicionar melhor os atletas que não vinham jogando", disse o técnico Rogério Ceni. Os dois times voltam a treinar hoje.