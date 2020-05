Maioria dos principais campeonatos do mundo têm data de retorno

O mundo aguardou ansiosamente pelo retorno do futebol após meses de uma árdua batalha contra o novo coronavírus. Praticamente todos os campeonatos nacionais - além de estaduais e regionais no Brasil - foram suspensos, exceto por aqueles geridos por governos negacionistas, como Belarus, Nicarágua e Turcomenistão. Afinal, não havia sentido algum a bola rolar enquanto as pessoas lutavam pela vida nos hospitais ou se isolavam para conter a pandemia. Cada país dentro da sua realidade e estágio da pandemia, estipulou datas, reprogramou retornos e, enfim, em junho, abre-se um horizonte de retorno dos principais campeonatos do mundo, como Itália (dia 20), Inglaterra (dia 17), Portugal (dia 3) e Espanha (11). No Brasil, alguns clubes já treinam como protocolos em execução, como Flamengo, Internacional e Grêmio. Outros iniciarão treinamentos nesta segunda-feira (1º), como Ceará e Fortaleza, os primeiros do Nordeste.

No País, cada Estado tem seu estágio no combate à pandemia, mas julho é o mês no qual todos projetam para a volta dos estaduais. A Alemanha, grande exemplo de gestão de combate à Covid-19, retornou no dia 16 de maio, sendo a principal referência para todos os países que anseiam pela retomada. Lá, todo um protocolo especial está sendo colocado em prática, com regras específicas e jogos de portões fechados, uma realidade do “novo” futebol.

Em campo, já estiveram frente à frente Bayern e Borussia Dortmund, os dois maiores clubes alemães. Claro, há exemplos de cancelamentos de campeonatos, como na França e na Holanda, ligas importantes que tomaram decisões polêmicas, desagradando entidades esportivas de seus países. Nas Américas, Argentina e México também cancelaram suas ligas e copas locais, deixando o futebol para 2021.

Na Ásia, 1º epicentro da Covid-19, as ligas japonesa e chinesa, também têm data de volta, enquanto o futebol retornou desde o início de maio na Coreia do Sul.

Mas até a bola rolar, os países e suas federações têm trabalhado para que os profissionais que estarão envolvidos com o jogo, estejam em segurança e realizem todos os protocolos até os jogos oficiais.

Desde quando o protocolo médico começou a ser utilizado na Inglaterra, a Premier League realiza duas vezes por semana testes de detecção da Covid-19 nos jogadores e membros das comissões técnicas dos 20 clubes. A 1ª bateria detectou seis casos positivos entre 748 pessoas. A 2ª revelou outros dois. “Rigorosos protocolos médicos estão sendo usados para garantir que os centros de treinamento sejam os mais seguros possíveis”, ressaltou a entidade no comunicado oficial.