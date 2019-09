Mãe que narra jogos do Palmeiras ao filho cego vence prêmio da Fifa

A história da mãe palmeirense que narra os jogos do time alviverde para o filho cego ganhou reconhecimento mundial ontem. Em cerimônia realizada na cidade de Milão, na Itália, Silvia Grecco e Nickollas, de 11 anos, foram os vencedores do prêmio Fan Award 2019, da Fifa, que premia torcedores símbolo a cada temporada.

A dupla, que já emocionara o mundo do futebol com imagens que viralizaram pela internet, emocionou também os presentes no evento.

No discurso, Silvia falou sobre o poder de transformação do futebol e destacou outra história que concorreu ao prêmio, a do uruguaio Justo Sánchez, torcedor do Cerro, de Montevidéu, que passou a torcer pelo rival Rampla Juniors em homenagem ao filho, que morreu e era torcedor daquela equipe.

"Eu gostaria de compartilhar este prêmio com o senhor Justo Sánchez, que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Nickollas, aqui na frente estão muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, estamos aqui representando nosso time, o Palmeiras, e todos os torcedores do Brasil e do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida dessas pessoas", disse Silvia na cerimônia da Fifa.

A história

Nickollas nasceu cinco meses prematuro e, devido às complicações, sua retina não se formou. Além da deficiência visual, ele também foi diagnosticado com autismo leve.

Silvia adotou Nickollas quando ele ainda tinha quatro meses de vida. Para ajudá-lo a conviver com situações do cotidiano, passou a levá-lo aos jogos do Palmeiras.

No início, a mãe colocava o rádio no celular e Nickollas ouvia as partidas com um fone, mas se contagiava com o barulho da torcida e tirava o aparelho do ouvido.

Então, Silvia passou a narrar as partidas da equipe alviverde com todos os detalhes para filho.