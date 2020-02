Livro vai narrar jornada do Fortaleza da Série C até a disputa da Sula

"Eu fui para Marabá, Salgueiro, Arapiraca, mais de uma vez, mas estou indo para Avellaneda". A frase é de Marcelo Paz, atual presidente do Fortaleza. Amanhã, a delegação embarca para a Argentina rumo à estreia na Copa Sul-Americana contra o Independiente, na quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Libertadores de América. É um passo histórico do futebol cearense - 1º jogo oficial fora do País - e a passagem de um filme que começou 11 anos atrás, em 2009, na queda para a Série C.

Nas nuances desse enredo, muitas lágrimas derramadas, inclusive do tricolor sonhador do início, que ainda não era presidente. O passado alicerçou a fortaleza que se construiu. Foi das lições de uma 3ª divisão sem verba e com pouca estrutura que o Leão se nutriu, agigantou-se e atingiu um patamar equivalente ao da torcida que tem: enfim, reinou.

No processo dos 101 anos de fundação, foi intensa a maturação dos últimos seis. Assim, Marcelo Paz resolveu resgatar tal epopeia em formato de livro, com a publicação "Da C à Sula". Como o próprio Fortaleza, o projeto é arrojado. Resumir, em detalhes, os quase 1.800 dias que passou pela instituição. Pessoal ou não, as memórias são de uma testemunha ocular da história. O exercício é lembrar o que já foi para explicar o que se é.

Na missão, juntos, os relatos ganham corpo com depoimentos de personagens como o técnico Rogério Ceni, o gerente de futebol Sérgio Papellin, a funcionária Toinha, o vice-presidente Marcello Desidério, além dos ex-presidentes Eduardo Girão e Jorge Mota. O trabalha é dividido com o jornalista Fábio Pizzato, que está auxiliando a produção, prevista para julho.

"A ideia é contar e mostrar ao torcedor a história desse clube, com capítulos que ele não viu. Nós sempre precisamos lembrar onde estivemos até recentemente. O maior perigo é quando se acha que está tudo bem, relaxa, e a vida não é assim", disse Paz.

A ambição, em si, consolida o DNA tricolor e a linha do tempo. Os capítulos são dos últimos seis anos, justamente o período em que o então gestor se aproximou do clube para fazer mais, mesmo que ainda longe do mais alto posto. No início, Paz foi diretor de futebol. A pressão interna o tirou da função e dos holofotes. Depois, retornou e se tornou o presidente vitorioso que é.

Nessa trama, as narrativas do presidente e do próprio Fortaleza se confundem e até se tornam uma só. Do dirigente que não veste preto e ostenta um quadro de Alcides Santos, fundador do clube, na sala de trabalho.

"O futebol é um drama, tem vilão e herói. Em 2016, se desse errado a culpa era minha e foi assim. No fim, com a eliminação, pedi para sair. Voltei como vice e agora presidente. Sei que meu mandato vai acabar (em 2021), vai vir outro e fazer mais do que eu fiz. Vou voltar para a arquibancada".