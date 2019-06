Liverpool bate o Tottenham e fatura a Liga dos Campeões

Quatorze anos se passaram desde o chamado "Milagre de Istambul", quando o Liverpool impediu uma derrota que seria inevitável contra o Milan, levando uma partida que estava perdendo por 3 a 0 no intervalo, para os pênaltis e ficando com o título continental.

Neste sábado (1º), em Madri, a equipe vermelha voltou a conquistar a Europa. Na segunda final inglesa da história da Liga dos Campeões - e sem o mesmo drama -, a equipe comandada por Jürgen Klopp levou sua 6ª taça da competição na história, batendo os estreantes do Tottenham por 2 a 0.

O título, que havia escapado na decisão da temporada passada contra o Real Madrid, desta vez ficará em Anfield Road, consagrando ainda os brasileiros Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, titulares absolutos na campanha que, ao contrário do ocorrido na partida derradeira, teve muita emoção em seu percurso, especialmente na virada no confronto ante o Barcelona, nas semi.

Trata-se do sexto título do Liverpool na competição. O maior campeão inglês do torneio é agora o terceiro maior da história, atrás somente do recordista Real Madrid, com 13 troféus, e do Milan, com sete conquistas.

Os gols

Salah levou o banco de reservas do Liverpool ao delírio com um gol logo no início da partida Foto: Paul Ellis/AFP

O primeiro tempo teve raríssimas emoções. Praticamente só levantou a plateia no estádio até o gol de Salah, a um minuto e 48 segundos. O egípcio abriu o placar graças a um pênalti marcado pelo árbitro esloveno Damir Skomina após Sissoko erguer o braço, aparentemente para uma orientação, e vê-lo atingido pela bola dentro da área em tentativa de cruzamento de Sadio Mané, logo aos 24 segundos.

No fim do segundo tempo, justamente quando o Tottenham ensaiava uma pressão final, o belga Origi, aos 41, aproveitando passe limpo de Matip depois de um bate-rebate na área adversária, bateu cruzado, no canto de Lloris, para sacramentar o placar.

Na finalíssima realizada na tarde de ontem (horário de Brasília), um gol no início e outro no apagar das luzes consagraram os comandados de Klopp, dando o título da Liga dos Campeões ao Liverpool.