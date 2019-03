Lisca vive dilema em alterar ou não o setor ofensivo do Ceará

Desde o momento em que fixou um time titular no Ceará, que Lisca vem utilizando três meias mais organizadores - Felipe Silva, Ricardinho e Chico - além do centroavante Roger. Característica de time diferente da utilizada na Série A, quando a equipe tinha apenas um meia organizador (primeiro Juninho Quixadá e depois Ricardinho), dois atacantes rápidos de lado (Calyson e Leandro Carvalho), e Arthur na frente.

Embora a qualidade técnica do quarteto de 2019 seja indiscutível, em algumas partidas a mobilidade do ataque foi nítida, comprometendo a criação de jogadas, como nas partidas contra Atlético, Fortaleza, Corinthians e Santa Cruz.

Apenas com mudanças táticas, com a entrada de um jogador mais veloz no meio campo - Wescley e Leandro Carvalho foram as alterações mais frequentes - e Ricardo Bueno no ataque no lugar de Roger, a equipe alvinegra melhorou a performance, forçando o técnico a repensar a formação para o jogo com o Floresta, amanhã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense, às 21h30, no Estádio Domingão.

Ainda mais com as boas atuações de Wescley e Ricardo Bueno contra o Santa Cruz no último sábado, permitindo ao Vovô a virada no 2º tempo.

O treinador admitiu que a equipe melhorou de performance, mas não criticou os substituídos, Ricardinho e Roger, preferindo atribuir a melhora a mudanças táticas.

"Não foram só as duas trocas de nome, mas mudamos o posicionamento. Estávamos muito recuados. O Felipe estava preocupado com a movimentação do Luís Felipe (do Santa Cruz), o Carleto estava muito atrás, esperando uma passagem que não tinha, e estava faltando gente para nós no meio para ganhar a segunda bola. As mudanças deram um pouquinho mais de volume, e foi o que fizemos, adiantamos o Carleto, o Felipe e colocamos o Wescley e o Bueno, entraram muito bem", analisou o comandante do Vovô.

Lisca elogia Ricardo Bueno, que deve se tornar titular em breve

Em seguida, Lisca elogiou Wescley e Bueno, mas sem adiantar se serão ou não titulares contra o Floresta.

"O Ricardo Bueno desde o jogo com o Barbalha, que fez o gol e entrou bem, fez dois no meio de semana, e nesse entrou muito positivo acertando quase tudo. O Wescley está voltando aos poucos, jogou 45 minutos e desenvolveu muito bem. O Roger e o Ricardinho não estavam assim tão mal, taticamente já estávamos um pouco atrás e quis um pouco de sangue novo, jogadores que estavam um pouco mais descansados, entraram e graças a Deus deu certo. Vou analisar como escalarei a equipe nesta quarta-feira".

Boa fase

Ricardo Bueno é o artilheiro do Ceará no ano com 6 gols, mesmo sendo reserva na maioria dos jogos e titular em apenas 5. Já Roger, tem 3 gols em 11 jogos como titular e não vive boa fase, sendo vaiado pela torcida.

Ricardo Bueno, que viveu a mesma situação do companheiro na reta final da Série A de 2018 ao não marcar nenhum gol e ao iniciar o ano, afirma que é preciso tranquilidade no momento difícil.

"Eu já fui vaiado pela torcida como o Roger está sendo. Não é uma situação fácil e precisamos continuar trabalhando e provar todos os dias o porquê de estar aqui no Ceará. Não sei se serei titular, ou se será o Roger. Quem decidirá é o Lisca mas estamos trabalhando pelo melhor do clube, seja quem inicie os jogos. O importante são os gols, meus, do Roger, de todos. A disputa é sadia no Ceará".

Para o jogo contra o Floresta, amanhã, pela 1ª semifinal do Campeonato Cearense, o técnico Lisca pode promover duas novidades no Ceará: o meia Wescley e o atacante Ricardo Bueno