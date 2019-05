Líder da Série A, Ceará visita o Cruzeiro sonhando em repetir 2018

Depois da estrear com o pé direito, vencendo o CSA por 4 a 0 no Castelão, resultado que o levou à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará ganhou confiança para a sequência da competição. E o desafio hoje é maior, encarando um dos favoritos ao título, Cruzeiro, às 19h15 no Mineirão, clube com um ótimo aproveitamento como mandante: 93,3%, vencendo 9 jogos e empatando um.

Se o retrospecto celeste é positivo, o Ceará tem a que se apegar para vencê-lo: uma vitória categórica conseguida pela Série A de 2018, no mesmo Mineirão. Na ocasião, o Vovô venceu por 2 a 0, dois gols de Arthur, contra um Cruzeiro que havia conquistado recentemente a Copa do Brasil. Aquele Vozão, em franca ascensão na Série A, deixava o Z4 para não retornar mais, permanecendo na elite.

No time alvinegro de 2018, permanecem no clube 8 jogadores, com 5 deles sendo titulares hoje: Tiago Alves, Luiz Otávio, Fabinho, Ricardinho e Leandro Carvalho.

No Cruzeiro, estavam em campo no ano passado e serão titulares hoje 6 jogadores: Fábio, Edílson, Léo, Egídio, Henrique e Robinho.

Ou seja, as duas equipes ainda mantêm uma base, com o Ceará já conhecendo o caminho das 'pedras' para uma nova vitória. Assim, o técnico Enderson Moreira já conhecendo melhor o elenco e na estreia contra o CSA ter mostrado evolução tática e técnica, a tendência é a repetição da escalação.

Confiança

Um dos 'remanescentes' da vitória de 2018, Ricardinho espera que o Vovô mantenha o padrão contra o time celeste e saia com um bom resultado.

"É importante iniciar o campeonato vencendo e como assimilamos o trabalho do Enderson. Diante de um Cruzeiro forte, vem um pouco mais de cobrança. Vão ser outros 90 minutos, outras características. Vamos procurar estar prontos para essas dificuldades", finalizou ele.

O Cruzeiro, que estreou perdendo por 3 a 1 para o Flamengo fora de casa, terá dois retornos: o zagueiro Léo e o meia Robinho.

Ficha Técnica:

Campeonato Brasileiro - Série A

Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

1 de Maio de 2019 - 19h15

Árbitro: Wagner Reway - MT;

Assistentes:Bruno Boschilia - PR e Neuza Inês Back - SP;

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e Premiere

Cruzeiro

Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho, Pedro Rocha e Fred

Técnico: Mano Menezes

Ceará

Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Auremir, Fabinho, Ricardinho, Chico;

Leandro Carvalho e Ricardo Bueno.

Técnico:Enderson Moreira