Léo Jaime é apresentado no Ferrão

De volta! Aos 33 anos e com muita disposição, o atacante Léo Jaime retorna ao Estado para reforçar a equipe do Ferroviário na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro após eliminação precoce no Campeonato Cearense.

Depois de um contato da diretoria, o cearense natural de Horizonte não titubeou e se mostrou disposto em voltar a vestir a camisa do Tubarão. Sua primeira passagem na Barra do Ceará ocorreu em 2009, onde foi destaque naquele ano.

Apresentado ontem (23), o mais novo reforço do Ferrão demonstrou sua satisfação em ter recebido a proposta de voltar à capital alencarina. "Espero ser muito feliz aqui novamente. Quando a direção ligou pra mim eu aceitei logo porque eles estão pensando grande, nosso objetivo é subir para a Série B. Espero muito ser feliz junto dos meus novos companheiros", destacou.

Antes no Caxias/RS, Léo Jaime já atuou no Fortaleza e no São Caetano, mas foi no Bragantino onde viveu a melhor fase da sua carreira. Foram nove anos na equipe do interior de São Paulo. Lá, marcou 54 gols em 282 jogos e virou um símbolo do clube. "Minha melhor atuação foi pelo Bragantino. Sou muito grato a todos que estiveram lá comigo. Agora é pensar no Ferrão", ressaltou Léo .

Atual campeão da Série D, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar se mostra forte no mercado e o jogador se junta aos laterais-esquerdos Michael e Zeca, o lateral-direito Osvaldir, os goleiros Diego e Nícolas, os atacantes Jéferson Caxito e James Dean, e o volante Jean Henrique.

O time conta ainda com os retornos do zagueiro Túlio, o meia-atacante Valdeci e o atacante Arlonso, após empréstimos. Já o meia Esquerdinha tem retorno agendado após o fim da segunda divisão do campeonato mexicano, totalizando 13 novos atletas para compor o grupo no Brasileiro.

Perto da estreia

Ansiosa. Assim de sente a torcida coral de acordo com que se aproxima da estreia na Série C. O elenco viaja na sexta-feira (26) pela manhã para João Pessoa/PB, onde encara o Botafogo.

Serão 12 horas de viajem de ônibus. A previsão é de treino no Estádio Almeidão no dia seguinte, também pela manhã, palco da partida.

Adversário

Atual tricampeão do Campeonato Paraibano, o Belo, como também é conhecido, vivencia um ótimo momento. Além de ser semifinalista da Copa do Nordeste, a equipe projeta a Série B e se põe a frente no Grupo A da Terceirona, junto de Náutico e Santa Cruz.