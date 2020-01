Lendas de Brasil x Itália (1994) venceram 105 troféus importantes

Quem vivenciou aquele 17 de julho de 1994 sabe bem do sentimento que um reencontro entre as seleções de Brasil e Itália, com atletas daquela época, pode significar no imaginário do torcedor. Ídolos que se construíram em cada momento da Copa do Mundo dos Estados Unidos, desde o primeiro minuto que a bola rolou nos gramados americanos até o chute derradeiro de Roberto Baggio para delírio de uma nação que precisava soltar o grito e mudar a motivação do choro, ainda entristecido pelo falecimento de Ayrton Senna.

Quando as seleções de lendas de Brasil e Itália rolarem a bola, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Estádio Presidente Vargas, muitas emoções serão revividas pelos presentes no tradicional estádio do bairro Gentilândia.

E o jogo vai ficando cada vez mais interessante, logo que novos e pesados nomes são incluídos na escalação da Canarinha, que será comandada por Carlos Alberto Parreira. Romário, Bebeto, Taffarel, Cafu, Ricardo Rocha. São alguns exemplos dos tantos talentos brasileiros que estarão presentes. Eles ainda se somam a grandes lendas italianas, campeãs de grandes torneios pelos seus clubes. Nomes como Albertini, Baresi e Massaro estarão presentes.

Títulos

O Diário do Nordeste resolveu montar a sala de troféus dos atletas que foram divulgados pela CBF e que estarão em campo, na quarta-feira, em Fortaleza. São pelo menos 105 títulos dos mais importantes da história do futebol mundial entre os anos 80, 90 e início dos anos 2000. Vencedores de três Copas do Mundo estarão presentes na capital cearenses, fora conquistas como Mundial de Clubes, Liberadores e Champions League.

O maior vencedor da contagem feita pelo Diário do Nordeste é o lateral-direito Cafu. Só ele levantou duas copas do mundo (1994 e 2002), além de três mundiais de clubes e duas Libertadores da América. Fora uma edição da Champions League.

Venda de ingressos

Os bilhetes para a grande partida de quinta-feira (9) estão sendo vendidos no site do evento https://selecaotetra94.Com.Br/ e nas bilheterias do Presidente Vargas, lojas do Ceará e do Fortaleza.

Confira a lista de títulos das LendasBrasilxItália



Cafu (17)

Copa do Mundo 1994

Copa do Mundo 2002

Copa das Confederações 1997

Copa América 1997

Copa América 1999

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1992

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1993

Mundial de Clubes 2007

Uefa Champions League 2006-2007

Copa Libertadores 1992

Copa Libertadores 1993

Copa Sul-Americana (Conmebol) 1993

Copa Sul-Americana (Conmebol) 1994

Campeonato Italiano 2003-2004

Campeonato Italiano 2004-2005

Campeonato Brasileiro 1991

Campeonato Brasileiro 1992

Costacurta (15)

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1989

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1990

Uefa Champions League 1988–1989

Uefa Champions League 1989–1990

Uefa Champions League 1993–1994

Uefa Champions League 2002–2003

Uefa Champions League 2006–2007

Campeonato Italiano 1987–1988

Campeonato Italiano 1991–1992

Campeonato Italiano 1992–1993

Campeonato Italiano 1993–1994

Campeonato Italiano 1995–1996

Campeonato Italiano 1998–1999

Campeonato Italiano 2003–2004

Copa da Itália 2002–2003

Romário (14)

Copa do Mundo 1994

Copa das Confederações 1997

Copa América 1989

Copa América 1997

Copa Sul-Americana (Mercosul) 2000

Copa Sul-Americana (Mercosul) 1999

Campeonato Espanhol 1993-1994

Campeonato Brasileiro 2000

Campeonato Holandês 1988-1989

Campeonato Holandês 1990-1991

Campeonato Holandês 1991-1992

Copa Holandesa 1988-1989

Copa Holandesa 1989-1990

Campeonato Catariano 2003-2004

Baresi (12)

Copa do Mundo 1982

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1989

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1990

Uefa Champions League 1988-1989

Uefa Champions League 1989-1990

Uefa Champions League 1993-1994

Campeonato Italiano 1978-1979

Campeonato Italiano 1987-1988

Campeonato Italiano 1991-1992

Campeonato Italiano 1992-1993

Campeonato Italiano 1993-1994

Campeonato Italiano 1995-1996



Zinho (11)

Copa do Mundo 1994

Copa Libertadores 1999

Copa Sul-Americana (Mercosul) 1998

Campeonato Brasileiro 1992

Campeonato Brasileiro 1993

Campeonato Brasileiro 1994

Campeonato Brasileiro 2003

Copa do Brasil 1990

Copa do Brasil 1998

Copa do Brasil 2001

Copa do Brasil 2003

Albertini (11)

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1989

Uefa Champions League 1988–1989

Uefa Champions League 1989–1990

Uefa Champions League 1993–1994

Campeonato Italiano 1991–1992

Campeonato Italiano 1992–1993

Campeonato Italiano 1993–1994

Campeonato Italiano 1995–1996

Campeonato Italiano 1998–1999

Copa Italia 2003–2004

Campeonato Espanhol 2004–2005

Massaro (9)

Copa do Mundo 1982

Uefa Champions League 1989–90

Uefa Champions League 1993–94

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1989

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1990

Campeonato Italiano 1987–88

Campeonato Italiano 1991–92

Campeonato Italiano 1992–93

Campeonato Italiano 1993–94

Tassotti (9)

Uefa Champions League 1988–1989

Uefa Champions League 1989–1990

Uefa Champions League 1993–1994

Uefa Champions League 1989-1990

Campeonato Italiano 1987–1988

Campeonato Italiano 1991-1992

Campeonato Italiano 1992-1993

Campeonato Italiano 1993–1994

Campeonato Italiano 1995–1996



Vierchowod (9)

Copa do Mundo 1982

Campeonato Italiano 1982–1983

Campeonato Italiano 1990–91

Copa da Itália 1984–85

Copa da Itália 1987–88

Copa da Itália 1988–89

Copa da Itália 1990–91

Copa da Itália 1993–94

Uefa Champions League 1995–96

Bebeto (8)

Copa do Mundo 1994

Copa das Confederações 1997

Copa América 1989

Campeonato Brasileiro 1993

Campeonato Brasileiro 1987 (Copa União)

Campeonato Brasileiro 1989

Campeonato Brasileiro 2000

Copa do Rei (Espanha) 1995

Panucci (8)

Mundial de Clubes (Copa Intercontinentale) 1998

UEFA Champions League 1993-1994

UEFA Champions League 1997-1998

Campeonato Italiano 1993-1994

Campeonato Italiano 1995-1996

Campeonato Espanhol 1996-1997

Copa Italia 2006-2007

Copa Italia 2007-2008

Evani (8)

Uefa Champions League 1989

Uefa Champions League 1990

Campeonato Italiano 1987-88

Campeonato Italiano 1991-92

Campeonato Italiano 1992-93

Copa da Itália 1994

Mundial Interclubes (Copa Intercontinental) 1989

Mundial Interclubes (Copa Intercontinental) 1990

Taffarel (8)

Copa do Mundo 1994

Copa América 1989

Copa América 1997

Copa Sul-Americana (Conmebol) 1997

Campeonato Turco 1999

Campeonato Turco 2000

Copa da Turquia 1999

Copa da Turquia 2000

Aldair (7)

Copa do Mundo 1994

Copa das Confederações 1997

Copa América 1989

Copa América 1997

Campeonato Brasileiro (Copa União) 1987

Campeonato Italiano 2000-2001

Copa da Itália 1990/1991

Jorginho (7)

Copa do Mundo 1994

Copa Sul-Americana (Mercosul) 2000

Campeonato Brasileiro (Copa União) 1987

Campeonato Brasileiro 2000

Campeonato Alemão 1993-1994

Campeonato Japonês 1996

Campeonato Japonês 1998

Ronaldão (7)

Copa do Mundo 1994

Copa Libertadores 1992

Copa Libertadores 1993

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1992

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental) 1993

Campeonato Brasileiro 1986

Campeonato Brasileiro 1991

Dunga (6)

Copa do Mundo 1994

Copa das Confederações 1997

Copa América 1989

Copa América 1997

Campeonato Japonês 1997

Campeonato Japonês 1998

Paulo Sérgio (6)

Copa do Mundo 1994

Uefa Champions League 2000-2001

Mundial de Clubes (Copa Intercontinental 2001)

Campeonato Alemão 1999-2000

Campeonato Alemão 2000-2001

Campeonato Brasileiro 1990

Mussi (6)

Uefa Champions League 1989

Europa League (Copa da UEFA) 1995

Europa League (Copa da UEFA) 1999

Campeonato Italiano 1988

Copa da Itália 1993

Copa da Itália 1999

Benarrivo (5)

Europa League (Copa da Uefa) 1994–95

Europa League (Copa da Uefa) 1998–99

Copa da Itália 1992

Copa da Itália 1999

Copa da Itália 2002

Casiraghi (5)

Europa League (Copa da Uefa) 1989–1990

Europa League (Copa da Uefa) 1992–1993

Copa da Itália 1989–90

Copa da Itália 1997–98

Copa da Inglaterra 1999–2000

Paolo Rossi (5)

Copa do Mundo 1982

Uefa Champions League 1985

Campeonato Italiano 1982

Campeonato Italiano 1984

Copa da Itália 1983

Zola (5)

Campeonato Italiano: 1989-1990

Copa da UEFA: 1994-1995

Copa da Inglaterra: 1996-1997

Copa da Inglaterra: 1999-2000

Copa da Liga Inglesa: 1997-1998

Branco (4)

Copa do Mundo 1994

Copa América 1989

Campeonato Brasileiro 1984

Campeonato Português 1989-1990

Berti (4)

Europa League (Copa da Uefa) 1990–91

Europa League (Copa da Uefa) 1993–94

Campeonato Italiano: 1988–89

Copa da Liga Inglesa 1998–99



Eranio (4)

UEFA Champions League 1993-1994

Campeonato Italiano 1992-1993

Campeonato Italiano 1993-1994

Campeonato Italiano 1995-1996

Gilmar (4)

Copa do Mundo 1994

Campeonato Brasileiro 1979

Campeonato Brasileiro 1986

Campeonato Brasileiro 1992

Mazinho (4)

Copa do Mundo 1994

Copa América 1989

Campeonato Brasileiro 1989

Campeonato Brasileiro 1993

Schillati (4)

Uefa Champions League 1990

Uefa Champions League 1994

Copa da Itália 1990

Campeonato Japonês 1997

Viola (4)

Copa do Mundo 1994

Copa Sul-Americana (Conmebol) 1998

Copa Sul-Americana (Mercosul) 2000

Campeonato Brasileiro 2000

Apolloni (3)

Europa League (Copa da Uefa) 1994–95

Europa League (Copa da Uefa) 1998–99

Copa da Itália: 1991–92 e 1999-00

Márcio Santos (3)

Copa do Mundo 1994

Copa América 1997

Campeonato Holandês 1995-1996

Ricardo Rocha (3)

Copa do Mundo 1994

Campeonato Brasileiro 1991

Copa do Rei (Espanha) 1993

Mauro Silva (3)

Copa do Mundo 1994

Copa América 1997

Campeonato Espanhol 1999-2000