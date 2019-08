Lena Guimarães faz história com medalha de ouro no Pan de Lima

Nesta sexta-feira (2), mais um importante capítulo da história do esporte brasileiro foi escrito com a disputa da 1ª medalha de ouro pan-americana dentre as modalidades compreendidas pelo surfe. E deu Brasil, com Lena Guimarães conquistando o lugar mais alto do pódio na modalidade Sup Race.

A atleta de Niterói encarou uma difícil disputa em que precisou vencer o frio das gélidas águas do Pacífico peruano, as potentes ondas da Praia de Punta Rocas e a favorita à vitória, a americana Candice Appleby. Candice é muito forte no Race e nas ondas e dominou a prova quase toda, enquanto Lena brigava pela medalha de prata com a portorriquenha Mariecarmen Rivera.

Contudo, nos metros finais, a brasileira adotou uma estratégia mais agressiva, enquanto a americana optou por um trajeto mais conservador. Ao se aproximarem da praia, ambas foram "atropeladas" pelas grandes ondas de Punta Rocas e, nesse momento, Lena conseguiu ultrapassar a rival pegando uma onda de paddle board (remando com os braços) para assumir a liderança e desabar de cansaço logo após a linha de chegada.

"Eu estou sem acreditar até agora. Eu fui para o "tudo ou nada" ali no final. Quando cheguei, eu pensei: 'Devo ser a última'. Só que eu não tava vendo ninguém na areia. Então alguém veio me dar os parabéns... Foi quando perguntei se tinha conseguido pódio e ouvi: 'Primeiro lugar'. Aí, foi que me dei conta", declarou Lena, muito feliz.

Lena Guimarães marca nome na história do surfe brasileiro Eve Santos

Mais medalhas

As emoções desse dia histórico não encerraram por aí. Na sequência, foi a vez do brasileiro Vinnicius Martins novamente protagonizar uma disputa emocionante nos metros finais da prova. Vinnicius estava em 3º quando, chegando à praia, surfou uma onda e ultrapassou o peruano Itzel Delgado para arrancar de suas mãos a medalha de prata. O ouro ficou com o americano Connor Baxter.

"A prova foi bem desafiadora. As ondas estavam muito grandes e os atletas eram fortes. Contudo, todos se adaptaram rapidamente às condições e, por isso, a prova foi duríssima. Eu sabia que o surfe poderia fazer a diferença, mas não contava que eu poderia me beneficiar das ondas, como acabou acontecendo", finalizou Vinnicius.

Fechando o dia, a atleta de Sup Wave, Nicole Pacelli, ainda garantiu mais uma medalha ao avançar sua bateria na 2ª colocação. Nicole agora irá disputar uma vaga na grande final, quando será definida a medalhista de ouro, porque a medalha de bronze já está em suas mãos.