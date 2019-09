Leão tem sequência complicada no início do returno

O torcedor do Fortaleza mais atento à tabela da Série A do Campeonato Brasileiro vai constatar que a sequência de quatro jogos iniciais é desafiadora para o Leão. Os adversários tricolores são nada menos que Palmeiras (amanhã, na Arena Castelão, às 16 horas), Athletico/PR (no dia 26, às 21h30, na Arena da Baixada), Botafogo (no dia 29, às 19 horas, na Arena Castelão) e São Paulo (no dia 6 de outubro, às 19 horas, no Morumbi), todos adversários acima do Leão na tabela.

Um desafio a mais para o Tricolor do técnico Zé Ricardo, que com 22 pontos e em 14º lugar, busca entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e por consequência, evitar uma aproximação dos times do Z-4, vantagem que hoje é de quatro pontos.

No 1º turno, a atual sequência foi a mais difícil em termos de adversários e de menor aproveitamento do clube na competição, comparado aos demais 'blocos' de quatro partidas.

Nas quatro rodadas iniciais, sob o comando de Rogério Ceni somou só três pontos, com 25% de aproveitamento. O time foi derrotado pelo Palmeiras (4 a 0, na Arena do Palmeiras), pelo Botafogo (1 a 0 no Nilton Santos) e São Paulo (1 a 0 na Arena Castelão), vencendo apenas o Athletico/PR (2 a 1 na Arena Castelão).

Nos dois seguintes blocos de quatro jogos, o Leão somou quatro e sete pontos, recuperando-se na Série A.

Comparativo

O início de Série A não sai da memória dos jogadores do Leão, embora destaquem o bom momento da equipe, ao somar 5 pontos nos últimos quatro jogos, com 41% de aproveitamento, acima do geral da equipe, que é de 38,6%.

Para os atletas, a equipe está mais entrosada, mais confiante e, principalmente, mais experiente na Série A, diferente dos quatro jogos iniciais.

"Ali era o início do campeonato. Agora o grupo está mais maduro, mais experiente. Já atuamos 19 rodadas e nossa equipe está com mais entrosamento. Por isso, acredito em bons resultados", declarou o atacante Romarinho.