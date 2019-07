Leão tem melhor início na Série A

O Fortaleza ganhou apenas uma posição após a 10ª rodada, assumindo a 13ª colocação na tabela. No entanto, os 13 pontos obtidos - quatro vitórias, um empate e cinco derrotas - credenciam o time de Rogério Ceni ao melhor início da história do clube na Série A do Brasileiro durante o Século 21.

O antigo recorde havia sido estabelecido em 2005, quando a equipe atingiu 12 em 10 jogos. Mesmo contando com 22 participantes, no qual o Leão era o único nordestino, a competição foi um marco na era dos pontos corridos devido ao caso da Máfia do Apito, que revelou um esquema de compra de resultados e anulou 11 partidas - nenhuma do Tricolor.

O escândalo fez com que os duelos fossem refeitos e terminou com o Corinthians campeão. No Fortaleza, nomes como Bosco, Ronaldo Angelim e Rinaldo marcaram a campanha, que iniciou com o técnico Vagner Benazzi à beira do gramado e terminou sob o comando de Hélio dos Anjos.

O bom início credenciou o Fortaleza a brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana até a penúltima rodada, quando ficou na 11ª posição. O último jogo foi diante do Botafogo, mas um revés fez a equipe adiar o sonho internacional.

Naquele ano, o Fortaleza também sagrou-se campeão estadual - título repetido em 2019, junto da Copa do Nordeste. Para o presidente Marcelo Paz, a nova marca tem grande representatividade para o clube, que retorna à Série A após 13 temporadas.

"É um número significativo com 10 rodadas. O objetivo é terminar na Série A ano que vem. Se isso acontecer, será equivalente a um título. Estaremos também muito perto da Sul-Americana porque a distância do primeiro que não cai para o último que se classifica é curto", explicou.

Os times que se classificam para a Sul-Americana são os que terminam entre a 7ª e a 12ª posição. Com três participações anteriores na era dos pontos corridos (2003, 2005 e 2006), o Fortaleza nunca disputou o torneio continental.