Leão se prepara para pegar Botafogo em meio a expectativa por Ceni

O Fortaleza segue em preparação para a partida importantíssima que terá contra o Botafogo, amanhã (30), às 20h, na Arena Castelão. A equipe realizou mais um treinamento visando a partida, ontem, no Alcides Santos. Foi a primeira atividade em solo cearense após a demissão do técnico Zé Ricardo, desligado do cargo quando o time ainda estava no Paraná.

E o clima no Pici foi diferente do que normalmente é. Algo que se assemelha ao Vaticano, quando um papa é substituído e o conselho dos cardeais prepara a famosa fumaça branca para anunciar o novo pontífice.

Mas na chaminé imaginária do Estádio Alcides Santos não se produziu nada neste sábado. Os cardeais tricolores, ou melhor, a diretoria executiva do clube, não quis falar com a reportagem do Sistema Verdes Mares sobre quando Rogério Ceni vai ser anunciado como técnico do Leão. Tudo em absoluto mistério nos arredores e no interior da casa do Tricolor de Aço do Pici.

Rogério Ceni tem em mãos uma proposta de retorno ao Fortaleza. Embora tenha sinalizado com um aceite, ainda não teve o nome oficializado de parte a parte.

Irreverência

Para alegrar o dia, um tanto quanto tenso e misterioso, um torcedor tricolor foi à sede do clube, na esperança de reencontrar o ídolo, que comandou as conquistas da Série B 2018, Cearense 2019 e Copa do Nordeste 2019.

Ricardo, mais conhecido por "Chaves Tricolor" por se vestir como o personagem do humorista mexicano Roberto Bolaños, foi entregar recado a Ceni. A mensagem era clara: "seja bem-vindo, Rogério Ceni", dizia.

Em campo, um treinamento leve para os atletas que atuaram contra o Athletico Paranaense foi a tônica da tarde de sábado. A equipe que atuou na goleada sofrida contra o Furacão deve ser a mesma utilizada contra o Botafogo.

O time que vai a campo como titular deve compor da seguinte forma: Marcelo Boeck; Carlinhos, Quintero, Jackson e Tinga; Juninho, Matheus Vargas e Gabriel Dias; Romarinho, Felipe Pires e Wellington Paulista.

Importância

Contra o Alvinegro carioca, Marconne Montenegro, técnico da equipe tricolor sub-20, comanda interinamente o Tricolor do Pici. Tendo em vista a tabela, a vitória não se configura apenas como obrigação após resultado ruim, mas é essencial para o futuro do clube dentro da competição.

Uma vitória coloca o Fortaleza de volta no bolo que tenta vaga para a Sul-Americana e pode recriar mais uma gordurinha para a zona rebaixamento. No entanto, uma derrota aproxima de forma perigosa o Leão do grupo dos times que estão na zona de rebaixamento ou que estão brigando para não entrar nela.

Rogério Ceni ou um novo treinador (o que configuraria uma reviravolta sem precedentes) já deve assumir o comando do time logo após a partida contra o Botafogo. Na sequência da Série A, o Tricolor encara nada mais, nada menos que o São Paulo, no Estádio Morumbi, dia 5 de outubro, às 17h.