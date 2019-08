Leão precisa de nove pontos para atingir meta do 1º turno da Série A

Sem vencer há três jogos, o Fortaleza necessita de um melhor desempenho no Brasileiro para conquistar a principal meta na temporada: evitar o rebaixamento à 2ª divisão.

Estagnado na 14ª posição, com 14 pontos - quatro a mais que a Chapecoense, primeira do Z-4 - o time comandado por Rogério Ceni tem quatro vitórias, dois empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 35,9%, em 13 jogos.

Restando seis partidas para o fim do 1º turno, o time precisa conquistar mais nove pontos para atingir metade da pontuação média necessária que evite o descenso, que é de 45. Para alcançar os resultados, o Fortaleza tem que superar o apresentado até agora na Série A e atingir um desempenho de 50%.

A caminhada se inicia contra o CSA, na segunda-feira (12), às 20 horas, no Rei Pelé, em Alagoas. Na sequência, o Leão enfrentará Internacional (casa), Santos (fora), Goiás (casa), Fluminense (casa) e Bahia (fora). Até a 13ª rodada, o time somou 10 pontos como mandante e quatro como visitante.

Atuando no esquema 4-2-4 desde a final do Campeonato Cearense, o Fortaleza marcou em nove de 13 jogos da Série A. Com o 9º melhor ataque (14 gols), o clube mantém postura ofensiva dentro e fora de casa. Na defesa, onde tem menos peças para mexer, a equipe de Ceni fica exposta em um sistema que prioriza o ataque. O Leão sofreu 20 gols - 3ª defesa mais vazada na Série A.

Cota de TV

O Fortaleza não conseguiu renegociar os valores referentes às cotas de TV fechada assinadas com a Turner, que detém os direitos de transmissão do Esporte Interativo. Com vínculo até o ano de 2024, o clube cearense recebeu R$ 9 milhões em razão de disputar a Série A. O contrato é de 2016, quando o time cearense estava na Série C.