Leão pode ter até duas referências no ataque

A entrada do atacante Wellington Paulista no decorrer do 2º tempo do último Clássico-Rei, disputado no último domingo (10), pode significar uma nova postura ofensiva, daqui pra frente, no ataque do Fortaleza, já que o também atacante Júnior Santos, artilheiro da equipe na temporada, vive grande fase, com oito gols marcados.

Wellington chegou com status de "homem de referência", mas não teve muito tempo para treinar e jogar como titular na última partida. Agora, com uma semana livre, existe a possibilidade de Ceni escalar a dupla no próximo clássico contra o Ceará, deslocando Júnior Santos, que tem boa velocidade, para os lados.

"Ele (Wellington Paulista) sabe trabalhar bem a bola e servir como pivô e Júnior (Santos) com essa explosão e velocidade. Quando atacávamos pelos lados tínhamos dois 9, dois jogadores de área, para tentar ainda com o Marcinho, com o Edinho, uma boa jogada de linha de fundo para ter uma chance maior de gol", disse Rogério Ceni na coletiva após o primeiro clássico contra o Ceará.

Mudança

Durante a partida contra o Ceará, Ceni ainda admitiu que mudou alguns jogadores de posições, por conta do desgaste, que aconteceu no decorrer da segunda etapa. Entre as alternâncias, o próprio Júnior Santos foi essencial para também ajudar na marcação.

"Depois abri o Júnior por um lado e Marcinho pelo outro e centralizei o Edinho, pois vi que ele estava um pouco cansado, para acompanhar o João (Lucas, lateral do Ceará), que desce muito e tem muita força. Então deixei o Júnior para acompanhá-lo e Edinho ficou de 10 e Wellington de 9 mesmo", completou o técnico Rogério Ceni.

Enquanto Júnior Santos tem 8 gols marcados na temporada, com a camisa do Fortaleza, Wellington Paulista tem dois neste ano, mas ainda com a camisa da Chapecoense, seu ex-clube.