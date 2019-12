Leão pode garantir vaga na Sula se vencer Goiás e Atlético/MG tropeçar

Poucos dias depois de confirmar a permanência na Série A do Brasileiro de 2020, a torcida do Fortaleza pode comemorar outro feito da equipe hoje, contra o Goiás, no Serra Dourada. Caso vença o Esmeraldino neste domingo, às 16h, o time cearense fica com um pé na Copa Sul-Americana ao fim desta 36ª rodada. A partida tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, às 16h.

A vaga, nesta que será a 1ª participação em uma competição internacional para o Leão do Pici, pode vir já neste fim de semana. Se o Atlético/MG não vencer, e a equipe de Rogério Ceni triunfar fora de casa, a Sul-Americana será oficializada, pois os dois primeiros estão com 42 pontos na tabela da classificação, enquanto o Fortaleza tem 46. Uma vitória cearense e tropeço mineiro fazem com que o Tricolor não seja ultrapassado pelo 14º colocado (o Galo), o último a conseguir presença no torneio.

No 1º critério de desempate do Brasileirão (nº de vitórias), o Fortaleza pode superar o Galo e, de quebra, estaria a poucos pontos da zona de classificação à Libertadores restando ainda 6 pontos a serem disputados.

Desfalques e dúvidas

Para o confronto contra o Goiás, o técnico Rogério Ceni não conta com o volante Felipe, que cumpre suspensão. Na vitória sobre o Santos por 2 a 1, o treinador o substituiu por Araruna na 2ª etapa, indicando que o meia pode cumprir a posição neste domingo.

No banco, Nenê Bonilha e Derley são boas opções. O primeiro articula mais o jogo e é mais vertical quando passa da intermediária, enquanto o segundo garante maior contenção ao meio campo.

No lado do mandante, o time comandando por Ney Franco não sabe se o lateral esquerdo Jefferson e o meia Yago Felipe têm condições de atuar. Ambos estão em observação no departamento médico do clube.

O Goiás tem no ponta Michael Delgado uma das revelações desta temporada, tendo marcado 9 gols e distribuído 4 assistências neste campeonato. A equipe esmeraldina luta para entrar no G-8 e viu a diferença para esta região da tabela diminuir após derrotar o Internacional por 2 a 1 na rodada passada.

Ficha técnica



Série A do Brasileiro / Estádio Serra Dourada (GO) / 36ª rodada - 16h



Goiás: Tadeu, Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Alan Ruschel; Gilberto, Léo Sena, Thalles, Leandro Barcia, Rafael Moura, Michael Técnico: Ney Franco



Fortaleza: Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Carlinhos; Araruna, Nenê Bonilha; Romarinho, Osvaldo, Edinho, Wellington Paulista Técnico: Rogério Ceni



Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA)



Transmissão: TV Verdes Mares e Verdinha (ao vivo); Diário do Nordeste e globoesporte.Com/ce (tempo real)