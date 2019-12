Leão investe na base para se tornar referência nacional em 2020

A constatação reside nos 101 anos de fundação: o Fortaleza é forjado na base. Do Pici, meninos se transformaram em profissionais e ascenderam aos patamares da idolatria como Clodoaldo e Pedro Basílio. Investimento necessário e que ganhou o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, como sede principal em 2005. Dentre as metas estabelecidas para 2020, a diretoria olhou para o passado em busca do presente a fim de iniciar a temporada com foco na formação.

A missão ultrapassa as barreiras da safra ou da lapidação de novos talentos. Com investimento mensal de R$ 200 mil em 2019, o aporte financeiro vai ser acrescido com foco na capacitação de jovens, estrutura de treino e alojamento.

Tudo para ampliar os feitos de uma campanha com méritos, mas que pode ir além. Nas divisões inferiores da Federação Cearense de Futebol (FCF), por exemplo, o Leão foi para a final em três das quatro categorias - sub-13, sub-17 e sub-20 -, mas esbarrou no vice-campeonato.

Os títulos ficaram reservados ao Cearense de Futsal sub-13, Copa Euller Barbosa sub-13, Copa Seromo sub-14 e também sub-20. O processo de maturação é lento, mas colhe os frutos de um planejamento recente, como destaca Roberto Moreira, diretor das categorias de base do Leão.

"Esse foi o ano em que o clube mais avançou na base em infraestrutura. Tínhamos 20 meninos alojados no Pici, agora temos 50 no CT. Foram construídos alojamentos modernos, com banheiros e suítes. Estamos evoluindo porque os investimentos na base eram pequenos durante a Série C, e essa lacuna está sendo desfeita com o empenho da atual diretoria", explicou.

Para consolidar esse patamar de formação, o Fortaleza foi ao mercado e trouxe peças com experiência no trabalho de base: Erisson Matias, ex-Flamengo (coordenador de Captação); Júlio Manso, ex-Guarany de Sobral (supervisor) e Carlos Anunciação, ex-Vitória (coordenador Geral).

O quadro de funcionários ainda recebeu duas psicólogas, uma assistente social e uma pedagoga para auxiliar os jovens, que estudam e moram no próprio clube.

Novo desafio

A próxima temporada tem início no dia 3 de janeiro, quando o time encara o Brasil de Pelotas/RS pela Copa São Paulo, que aceita inscrições sub-20. O grupo é composto por Votopuranguense/SP e Tanambi. A delegação tem 25 jovens.

Em grande fase no profissional, o Fortaleza ampliou as cotas das categorias de base e busca se consolidar como time formador. Melhorias ocorreram em estrutura, gestão e trabalho de capacitação de jovens atletas