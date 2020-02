Leão ganha atleta polivalente

O meio-campista Luiz Henrique, vindo do Flamengo, inicia, hoje, seus trabalhos no Fortaleza, após uma negociação demorada, mas com final feliz. O jovem de 21 anos chega ao Leão como uma promessa, uma joia a ser lapidada, com contrato até o fim de 2021. Isso com o Leão tendo 60% dos direitos federativos dele, e os outros 40% ficam com o Fla.

E o torcedor leonino pode esperar um jogador dinâmico e polivalente no meio campo, ou seja, que pode fazer praticamente todas as funções no meio-campo, como gosta o técnico Rogério Ceni.

Ao anunciar o atleta no dia 20 de janeiro, o Tricolor de Aço o descreveu como volante, mas que se destacou nas categorias de base do time Rubro-Negro jogando como meia centralizado, ganhando até a camisa 10 em um jogo deste ano contra o Macaé, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca (Taça Guanabara), já no time profissional.

Se chegar ao Fortaleza como volante, ele terá como companheiros de posição: Derley, Felipe, Juninho, Michel e Gabriel Dias.

Mas embora possa atuar por ali, como um terceiro homem do meio de campo, entre funções defensivas e ofensivas, Luiz Henrique deve ser escalado mesmo como meia armador, posição na qual fez 4 gols em 50 jogos em 2018, e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior como capitão da equipe Sub-20, de Maurício Souza. Além da 'Copinha', ele foi campeão do Carioca e do Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG), outra competição da base, em cima do Vasco.

CentralizadoPela Taça Guanabara deste ano, ele fez 2 jogos, atuando por 135 minutos jogando como meia centralizado, função problemática no Leão desde a saída de Dodô. Para a posição, o técnico Rogério Ceni tem os meias Marlon e Mariano Vázquez, mas ambos estão atuando nas extremas do campo. Ou seja, Luiz Henrique pode surpreender no Tricolor de Aço e ganhar chances com o treinador.