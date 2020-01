Leão espera anunciar em breve novos jogadores para reposição

Faltando 17 dias para sua estreia no ano, o Fortaleza fez apenas uma contratação para 2020: o atacante Edson Cariús. No entanto, o tricolor segue no mercado em busca de reforçar sua equipe visando as cinco competições que irá disputar - Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana -, além de precisar repor pelas saídas de atletas importantes como Edinho, por exemplo.

Alguns nomes como os de Luiz Henrique, jovem promessa do Flamengo, e Marcinho, que atuou pelo Tricolor do Pici entre 2018 e 2019, interessam bastante ao Leão que chegou perto de acertar com o meia do time carioca, mas teve negociação "emperrada" pelo desejo do Rubro-Negro em querer utilizar o jovem de sua base durante o Estadual do Rio de Janeiro.

"Se o Luiz Henrique tiver que atuar no Carioca, vamos precisar reavaliar a contratação. Estamos acertados, contrato e tudo, faltava apenas um posicionamento do presidente do Flamengo e do Conselho deles, que decide sobre negociações com a base. O calendário do Fortaleza é cheio e contamos com ele aqui agora. Queríamos resolver isso ainda nesta semana", afirmou Daniel de Paula, diretor de futebol do tricolor.

Campeão da Série B em 2018 e do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste em 2019 pelo Leão, Marcinho pode estar perto de ser repatriado. O atacante defende o Dangdai da China desde junho do ano passado, mas não vem tendo espaço e pode acabar sem vaga na equipe pela Lei do país asiático que permite apenas quatro atletas estrangeiros em um mesmo time. No entanto, o clube de Marcinho conta com cinco jogadores de fora do país, algo que pode facilitar sua volta. Com aval de Ceni, que deseja contar com o atleta, o Fortaleza monitora a situação.

Outros dois nomes no setor ofensivo que também interessam ao clube do Pici são Wellington Silva, do Inter, e David, do Cruzeiro. O atacante do time gaúcho esteve no radar tricolor, que não chegou a fazer proposta pelo atleta. Já o jogador do time mineiro tem chances de defender o time cearense nessa temporada. O atacante trabalhou com Rogério Ceni nos quase 2 meses em que o técnico esteve no comando do Cruzeiro em 2019 e tem aval do treinador.

"Fizemos uma sondagem no ano passado sobre a situação dele, se o Cruzeiro tinha projeto para ele em 2020. É um nome que agrada ao Rogério, é um perfil que agrada ao Fortaleza, a forma de jogo, ao modelo de jogo do clube", revelou Daniel de Paula. "Temos que ver como vão ficar as negociações. Se tem o interesse do atleta vir e do Cruzeiro negociar. Isso tudo passa pelas negociações de praxe do futebol", completou o dirigente.

Setor defensivo

Contando com Derley, Gabriel Dias, Juninho e Felipe em sua equipe, o Fortaleza se interessa pela contratação de mais um volante. Experiente jogador de 31 anos, Sandro tem uma carreira consolidada e passou quase uma década no futebol europeu onde defendeu o Tottenham, da Inglaterra, por quatro temporadas e meia, seguindo, respectivamente, para os britânicos QPR e West Bromwich.

Na Turquia, o volante passou uma temporada e meia no Antalyaspor e seguiu para o futebol italiano, onde atuou por Benevento, Genoa e Udinese. Sandro defendeu a camisa da Seleção Brasileira 18 vezes entre 2008 e 2012, chegando a ser convocado para os Jogos Olímpicos de Londres e Copa América em 2011, na Argentina. No Brasil, o atleta jogou pelo Internacional, clube que o revelou. Sandro é dono de 100% de seus direitos econômicos.