Leão chega a acordo de redução salarial; Ceará ainda negocia

Em uma semana, rodadas de conversas e discordâncias foram o tom das negociações entre a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) e a Comissão Nacional de Clubes (CNC) em busca de um acordo em meio à crise financeira devido à pandemia do novo coronavírus.

Mas embora tenha se buscado um equilíbrio para como as equipes poderiam reduzir as despesas neste período sem jogos e ao mesmo tempo manter o pagamento aos jogadores com redução salarial em tempos de indefinição, um acordo não foi firmado.

Antecipar férias de 20 dias foi um consenso entre os mais de 40 clubes envolvidos nas tratativas, mas a redução salarial coletiva para os jogadores - com a primeira proposta em 50% dos vencimentos e depois de 25% - foi recusada pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FNAPF). A justificativa da entidade que defende o interesse dos jogadores foi que a realidade dos clubes de diferentes divisões é muito distinta, por isso uma negociação individual facilitaria os acordos. Assim, os clubes das séries A, B e C, teriam que negociar individualmente com seus elencos para chegar a um acordo de redução salarial.

E Fortaleza e Ceará, clubes de Série A e com administrações responsáveis, saltaram na frente e iniciaram as negociações logo após o acordo coletivo não firmado com seus elencos, que receberão férias de 20 dias a partir de 1º de abril.

Robinson disse que o acordo está sendo negociado com os jogadores FOTO: ERIKA Fonseca

E o Tricolor de Aço anunciou, ontem, que chegou a um acordo com seus jogadores em reduzir o salário dos elencos em 25%, conseguindo abater parte do pagamento no mês de abril. O Tricolor do Pico foi o 1º clube de Série A do Brasileiro a realizar acordo com seus atletas.

O Ceará está em negociação conversando com seu elenco, que teve na figura do goleiro Fernando Prass como um dos líderes da negociação nacional dos atletas. A tendência é que o Alvinegro de Porangabuçu também feche um acordo com seu elenco nos moldes do Fortaleza.

O presidente do Leão explicou o acordo feito em pronunciamento via rede social. Os atletas do Tricolor vão receber 75% do salário no mês de março, e outros 25% posteriormente. Em abril, abrirão mão de 10% em definitivo e outros 15% de forma provisória, enquanto durar a crise.

"Conversamos com os jogadores, que foram sensíveis à causa. Depois da crise, a gente devolve esse dinheiro para os jogadores. Do salário de abril, os atletas renunciaram 10% em definitivo. E mais 15% para pagar depois", explicou o presidente leonino, Marcelo Paz.

Em seguida, Paz completou. "É necessário fazer esses ajustes para que o clube possa honrar com seus compromissos. Não se pode matar a galinha dos ovos de ouro que é o clube", finalizou Paz.

Em contato com Sistema Verdes Mares, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, disse. "Um acordo está sendo conversado, mas ainda não foi batido o martelo".

Retorno

Na quinta-feira, em reunião a distância, ficou definido também que a partir de 21 de abril os times devem se reapresentar, mas a CBF ficou de reavaliar com os clubes a situação da pandemia de coronavírus ainda no dia 15.

O calendário do futebol brasileiro também esteve em pauta na reunião. A CBF reafirmou o desejo de que os estaduais sejam concluídos e disse também que a Série A do Brasileiro deve ir até o fim de dezembro. Os 20 clubes da Série A, optaram, de forma unânime, pela manutenção do formato de pontos corridos.